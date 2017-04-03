"Энергоатом" сможет направить дополнительную прибыль в новой модели рынка электроэнергии на достройку блоков ХАЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» сможет получить дополнительную прибыль при работе в условиях новой модели рынка электроэнергии, которая будет постепенно внедряться после принятия законопроекта «О рынке электроэнергии». Это позволит частично профинансировать проект по завершению строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Об этом во время круглого стола о реформировании данного рынка сообщил советник президента «Энергоатома» - директор Центра по внедрению новой модели рынка электроэнергии Сергей Бедин.

«Предлагаемый законопроект дает возможность государству провести свою государственную инвестиционную политику и за счет полученной прибыли развить генерирующие мощности этого предприятия («Энергоатома» - УНИАН)… Одним из источников достройки третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС может быть прибыль, полученная на рынке электрической энергии по новому закону», - сказал он.

Также он добавил, что на сегодня действует закон «Об основах функционирования рынка электрической энергии» №663, который предусматривает создание Фонда стоимостного дисбаланса. Фонд наполняется за счет прибыли «Энергоатома» и не дает возможности инвестировать заработанные компанией деньги в новые генерирующие мощности.

«Новый законопроект менее дискриминационный, чем действующий на сегодня закон №663, который не давал возможности инвестировать в развитие нашего предприятия, поскольку им предусматривался Фонд стоимостного дисбаланса который наполнялся за счет прибыли «Энергоатома», - добавил Бедин.

Как сообщал УНИАН, в конце января 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Кабмин готов совместно с энергетиками искать источники финансирования достройки блоков Хмельницкой АЭС, несмотря на значительную стоимость этого проекта.

По оценкам компании, реализация данного проекта даст дополнительную генерацию электроэнергии в объединенную энергосистему Украины на уровне 15 млрд кВт-ч в год. Также ранее «Энергоатом» представил свой проект «Энергетический мост «Украина – Европейский Союз». В рамках проекта предполагается переключить энергоблок №2 Хмельницкой АЭС на ENTSO-E (европейская энергосистема) и осуществлять экспорт электроэнергии по 2 направлениям: через возобновление ЛЭП 750 кВ на Жешув, а также по действующей линии на ПС Альбертирша (Венгрия) после модернизации Западноукраинской подстанции.

Это позволит добавить 1000 МВт атомной электроэнергии к существующему экспортному потенциалу Бурштынского острова, который на сегодня обеспечивается исключительно тепловой генерацией (550 МВт). Указанные 1550 МВт будут краеугольным камнем, на котором будет отшлифовываться возможность работы энергосистемы Украины в синхронном режиме с системой Европейских операторов ENTSO-E. Экспорт электроэнергии с энергоблока №2 ХАЭС по долгосрочным договорам также позволит привлечь инвестиции в достройку энергоблоков №3 и №4 станции, состояние готовности строительных конструкций которых составляет 73% и 28% соответственно.

Справка УНИАН. Хмельницкая АЭС (ХАЭС) расположена на территории Хмельницкой области в городе Нетешин. В составе Хмельницкой АЭС работает два энергоблока (ВВЭР-1000) общей мощностью 2000 МВт (подключены в 1987 и 2004 годах). Основное назначение станции - покрытие дефицита электрических мощностей в западном регионе Украины. Проект достройки 3-го и 4-го блока ХАЭС не ведется несколько лет, в том числе и из-за отсутствия финансирования.

Фонд стоимостного дисбаланса в условиях модели рынка электроэнергии, предусмотренной законом Украины №663, возмещает до 2030 года ГП «Гарантированный покупатель» (часть бывшего ГП «Энергорынок») стоимость закупки электроэнергии от ТЭЦ и альтернативной генерации по высокому «зеленому» тарифу, а также покрывает разницу в ценах, установленных для населения и рыночными ценами.