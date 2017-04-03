Журналист назвал причину экспорта компанией Ахметова электроэнергии в Молдову

Поставки компанией ДТЭК электроэнергии в Молдову объясняются тем, что у владельца олигарха Рината Ахметова падают объёмы сбыта электроэнергии в Украине.

Как сообщил журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook со ссылкой на мнение экспретов, это стало возможно потому, что поменялись правила расчета цены электроэнергии для экспорта из части объединённой энергосистемы Украины, которая не относится к отдельному выделенному "острову" (Бурштин).

"Новые тарифы, установленные НКРЭ, позволят экспортировать электричество в Молдову ориентировочно на $10/МВтч дешевле, чем могут купить на оптовом рынке электроэнергии украинские компании. То есть, в условиях экономического кризиса и роста расходов на энергообеспечение (что влияет на цену, объёмы производства и ВВП страны в целом) – мы решаем дотировать экономику Молдавии", – отметил журналист.

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По его мнению, можно предположить, что это «такой подарок президента для исторической Родины».

«Но, на самом деле, я думаю, причина в другом – у владельца ДТЭК Ахметова падают объёмы сбыта электроэнергии в Украине», – написал Дубинский.

Журналист считает, что можно было снизить цены для своей экономики.

«Но, Ринат Леонидович решил по-другому – временно продавать избыток электроэнергии в Молдову. Только бы не снижать цену здесь, в Украине», – добавил он.

Как ранее сообщал УНИАН, по данным СМИ, тендер на поставку электроэнергии в Молдову выиграла компания Ахметова DTEK Holding.