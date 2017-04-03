Нацкомиссия обещает отложить введение абонплаты за газ для жителей многоэтажек

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) будет инициировать снижение тарифа на централизованное отопление для жителей многоквартирных домов, которые используют газовые плиты, чтобы компенсировать повышение тарифа на газ в результате выделения отдельной высокой платы за его доставку (абонплаты).

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Об этом в эфире одного из национальных телеканалов сообщил глава Нацкомиссии Дмитрий Вовк.

«Мы как комиссия будем инициировать уменьшение тарифа на тепло. Таким образом совокупный счет у такого потребителя, если он пользуется только газовой плитой, не увеличится», – сказал он.

Также сегодня НКРЭКУ опубликовала сообщение, согласно которому планируется отложить период введения абонплаты за газ для жителей многоквартирных домов, которые пользуются только газовыми плитами.

«Учитывая социальную значимость этого вопроса, НКРЭКУ инициирует дополнительный период для адаптации потребителей с наименьшими типоразмерами (для счетчиков G 1,6 в квартирах, в которых установлена только газовая плита, – УНИАН) и перенесет введение отдельной платы (за доставку газа – УНИАН) для этой категории потребителей до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию», – отмечается в сообщении регулятора.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения.

Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По словам заместителя начальника Департамента по энергоэффективности и энергосбережению «Нафтогаза» Алексея Хабатюка, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличится в среднем в 5-8 раз.

Согласно оценкам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» и эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

После этого 3 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения. В этот же день Нацкомиссия заявила, что обратится в Кабмин с предложением принять меры для недопущения роста конечного тарифа на газ для населения.