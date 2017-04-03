Транзит российского газа через Украину увеличился на 20%

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе-марте 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 20% – до 23,2 млрд куб. м, свидетельствуют данные госкомпании «Укртрансгаз».

Читайте также"Нафтогаз" подал иск в Европейский суд на решение ЕК о расширенном доступе "Газпрома" к газопроводу OPAL

Согласно сообщению, в марте транзит составил 6,6 млрд куб. м, что соответствует показателям марта 2016 года.

По оперативной информации центрального диспетчерского департамента, ежесуточно для нужд европейских потребителей транспортируется 220,5 млн куб. м газа.

«Несмотря на несоблюдение контрактных давлений российской стороной, Украина обеспечивает стабильные поставки газа в Европу», – прокомментировали в пресс-службе компании, добавив, что по состоянию на утро 3 апреля давление на российской пограничной газоизмерительной станции (ГИС) Суджа составляет 57,7 атм. вместо оговоренных контрактом 60 атм.

Как сообщал УНИАН, транзит природного газа через украинскую ГТС в 2016 году вырос на 23% по сравнению с 2015 годом – до 82,2 млрд куб. м. В феврале этого года Украина увеличила прокачку газа через свою территорию на 30% – до 7,6 млрд куб. м.

В начале февраля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина остается надежным транзитером газа. Также глава правительства отметил, что наша страна рассчитывает на дальнейшую поддержку Евросоюза в противодействии проектам России, которые направлены на увеличение транзита газа в обход территории Украины, в частности, это проект «Северный поток – 2» и расширение доступа «Газпрома» к немецкому газопроводу OPAL.