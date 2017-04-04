Украина с начала года сократила потребление газа на 7%

Украина в январе-марте 2017 года сократила потребление природного газа по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 7%, до 12,2 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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По данным «Укртрансгаза» для покрытия нужд потребителей использовался природный газ отечественной добычи - 5,1 млрд куб. м, импортированный из Европы - 4,2 млрд куб. м, а также накопленный в газохранилищах - 3,9 млрд куб. м.

Согласно сообщению, наибольший объем импортных поставок газа традиционно осуществлялся через словацкий газотранспортный коридор - 3,6 млрд куб. Тогда как с территории Польши и Венгрии импорт газа составил 0,3 и 0,2 млрд куб. м соответственно.

В компании отмечают, что благодаря стабильному функционированию данных маршрутов, Украина уже второй отопительный сезон проходит без российского газа.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2016 году сократила потребление природного газа по сравнению с 2015 годом на 4% – до 30,3 млрд куб. м.

В 2016 году из Европы было импортировано 11,1 млрд куб. м газа, показатель собственной добычи составил 20,2 млрд куб. м. Импорт «голубого» топлива осуществлялся из Словакии – 9,1 млрд куб. м, из Венгрии – 1 млрд куб. м, из Польши – 1 млрд куб. м.