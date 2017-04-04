Украина с начала года отобрала из хранилищ почти 4 миллиарда кубов газа

Украина в январе-марте 2017 года отобрала из подземных хранилищ 3,9 млрд куб. м природного газа, что на 1,6 млрд кубометров меньше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба государственной компании-оператора газотранспортной системы «Укртрансгаз».

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Согласно сообщению, всего во время прохождения текущего отопительного сезона из отечественных газохранилищ было отобрано 6,7 млрд куб. м газа.

Как сообщал УНИАН, запасы газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 1 апреля 2017 года составляли 8,225 млрд куб. м.

В сентябре 2016 года правительство утвердило график подготовки Украины к отопительному сезону, а также определило объемы запасов топлива для обеспечения потребителей теплом и электроэнергией. В отопительный сезон 2016-2017 годов Украина вошла с запасами «голубого» топлива на уровне 14,7 млрд куб. м.

13 марта «Укртрансгаз» сообщил, что Украина прекратила отбор газа из хранилищ и начала его закачку в режиме 4,5 млн куб. м в сутки.