Гройсман обратился к Вовку с просьбой пересмотреть решение о введении абонплаты за газ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководителю Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Дмитрию Вовку с просьбой пересмотреть принятое ранее решение о введении абонентской платы за газ.

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Об этом сообщил пресс-служба правительства.

«Прошу пересмотреть решение НКРЭКУ с целью недопущения роста суммарной стоимости газа для отдельных категорий потребителей. О принятых мерах прошу проинформировать Кабинет министров», - говорится в обращении главы правительства.

При этом Гройсман отметил, что, согласно анализу, проведенному специалистами, решение о введении абонплаты может обернуться ростом платежей за газ для разных категорий потребителей в 1,3-3 раза, что является недопустимым, поскольку коснется нескольких миллионов домохозяйств.

«Правительство исходит из того, что любые решения, направленные на упорядочение оплаты услуг по поставке газа в соответствии с законодательством, не должны приводить к увеличению ежемесячных платежей абонентов», - говорится в обращении.

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Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения.

Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая абонплата). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По словам заместителя начальника Департамента по энергоэффективности и энергосбережению «Нафтогаза» Алексея Хабатюка, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличится в среднем в 5-8 раз.

Согласно оценкам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» и эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

После этого 3 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения. В этот же день Нацкомиссия заявила, что обратится в Кабмин с предложением принять меры для недопущения роста конечного тарифа на газ для населения.