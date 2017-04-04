Ривненская АЭС отключила второй энергоблок для проведения ремонта

Ривненская АЭС, которая входит в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», отключила от сети энергоблок №2 для проведения среднего планово-предупредительного ремонта. Об этом сообщает пресс-служба «Энергоатома».

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«В соответствии с графиком ремонтов действующих энергоблоков АЭС Украины и в соответствии с согласованной заявкой, 4 апреля 2017 года в 00:03 энергоблок №2 Ривненской АЭС отключен от энергосети для проведения среднего планово-предупредительного ремонта, рассчитанного на 45 календарных дней», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время ремонта будут проводиться регламентные работы на основном оборудовании, а также ряд сверхрегламентных работ по реконструкции и модернизации, направленных на повышение безопасности, в частности выполнение работ по повышению плотности системы герметичных ограждений реактора, модернизация программно-технического комплекса системы нормальной эксплуатации.

Согласно сообщению, по состоянию на 4 апреля в работе находятся три энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2330 МВт.

«Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Вараш. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.