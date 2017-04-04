Вслед за абонплатой чиновники хотят ввести механизм автоматического повышения цен на газ - юрист

С 1 апреля в Украине, согласно новой методике расчета стоимости газа, введена абонплата за подключение к сетям. Это нововведение, прежде всего, приведет к существенному увеличению платы населения за газ, и особенно ударит по карману потребителей, проживающих в многоквартирных домах.

Так решение НКРЕКП прокомментировал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя партии «Видродження», представитель Украины в Венецианской комиссии (2013-2017) Владимир Пилипенко.

По его мнению, нововведение ставит под сомнение обещанную правительством прозрачность тарифов для населения. В частности, ранее речь шла о повышении Кабмином цены на газ для потребителей в мае 2016 года (была установлена единая цена для населения на уровне 6 879 гривен за тысячу кубометров), обусловленную, как последнюю на следующие 2 года. Теперь, кроме тарифов на газ, украинцы должны платить еще и за присоединение их домов и квартир к газовым сетям.

«Власть просто придумала очередную "схемку" для выкачивания денег из украинцев. Вот где-то в министерствах работают специальные отделы умных людей, специалистов. Вы думаете, они там день и ночь думают над тем, как наладить экономику, как сделать жизнь украинцев проще? Нет, за наши с вашими деньги, они думают только о том, как бы найти еще одну щель в наших карманах, как наладить еще один поток выкачивания народных денег, на который можно сесть самому или посадить кума, свата, брата и вот, придумали! Кто-то, видимо, получил премию – за "1001 способ вытрясти деньги из обнищавшего населения". В то время как для простых украинцев растут тарифы, у кого-то наверху растут аппетиты», – подчеркнул Владимир Пилипенко.

Также первый заместитель председателя партии «Видродження» заметил, что на этом нововведении цены на газ для потребителей не остановятся. По его словам, власть умалчивает еще и механизм, который будет введен в рамках формирования нового меморандума с МВФ.

«В частности, по предварительным данным, меморандум предусматривает, что до конца июля 2017 года будет введен механизм автоматической корректировки розничных тарифов на газ и отопление на полугодовой основе в случае, если тарифы отклоняются на 10 процентов или более от уровня полного покрытия себестоимости. Таким образом, в случае увеличения себестоимости газа на 10 и более процентов, тарифы на газ будут повышаться автоматически. Стоит отметить, что все эти "новеллы" власть вводит под лозунгом "с целью обеспечения привлекательности украинских газохранилищ для иностранных заказчиков и инвесторов". Это абсолютно порочный и циничный подход – "увеличивать привлекательность газотранспортной системы" путем выжимания из украинцев последних копеек», – отметил Владимир Пилипенко.