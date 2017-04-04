Нацкомиссия приостановит введение абонплаты за газ – официальное решение примут 10 апреля

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приостановит действие своего решения о введение абонплаты за газ, сообщила пресс-служба регулятора.

«На открытое заседание комиссии… 10 апреля 2017 года выносится вопрос о приостановлении и внесении изменений в некоторые постановления НКРЭКУ в сфере природного газа», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе Нацкомиссии отметили, что решение регулятора по введению отдельного тарифа на транспортировку и распределение природного газа (абонплаты) будет приостановлено для того, чтобы не допустить повышения общего счета для населения.

«Учитывая социальную значимость этого вопроса, НКРЭКУ выступает за доработку этого решения с целью защиты населения и неповышения общего счета… Комиссия проведет дополнительные консультации с Кабинетом министров Украины в части компетенций, которые напрямую зависят от правительства, а именно - распространение субсидий на услуги по транспортировке и распределению», - заявили в пресс-службе.

Также в Нацкомисии подтвердили намерение перенести введение абонплаты для потребителей с наименьшими типоразмерами газового счетчика (G 1,6) до принятия решения по снижению тарифов на тепловую энергию.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения.

Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая абонплата). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По словам заместителя начальника Департамента по энергоэффективности и энергосбережению «Нафтогаза» Алексея Хабатюка, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличится в среднем в 5-8 раз.

Согласно оценкам директора аналитико-исследовательского центра «Институт города» и эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

После этого 3 апреля премьер-министр Украины Владимир Гройсман обратился к руководителю НКРЭКУ Дмитрию Вовку с просьбой пересмотреть принятое ранее решение о введении абонентской платы за газ.

В этот же день в Нацкомиссии заявили, что регулятор будет инициировать снижение тарифа на централизованное отопление для жителей многоквартирных домов, которые используют газовые плиты, чтобы компенсировать повышение тарифа на газ в результате выделения абонплаты.

4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления НКРЭКУ должно быть приостановлено. Также президент обратился к комиссии и Кабмину с тем, чтобы они нашли согласованное решение, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается.