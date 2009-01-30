Средняя цена нефти в 2009 году будет не менее 50 долларов за баррель, стабильность будущих поставок нефти может обеспечить цена в 70-90 долларов за баррель, сообщил президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов в интервью телеканалу Russia Today, сообщает РИА Новости..

"Мы оптимисты, и считаем, что в целом, по году цена на нефть не будет менее 50 долларов. Потому что иначе нефтяные компании не могут быть гарантами стабильной поставки энергоносителя будущим нашим потребителям. А в этом основная наша цель - стабильность обеспечения нашим сырьем. Поэтому мы считаем, что объективная цена нефти даст возможность и странам-производителям нефти, и компаниям, которые занимаются разработкой месторождений, быть гарантом стабильности будущих поставок, стабильности цен. Не допустить этого резкого роста цен при выходе экономики из кризиса, - это где-то коридор между 70 и 90 долларами", - сказал он.

По состоянию на 29 января цена нефтяной корзины ОПЕК поднялась до 41,21 доллара. Рекорд цены корзины был установлен 3 июля, когда был достигнут уровень в 140,73 доллара. Средняя цена по итогам 2008 года составила 94,45 доллара за баррель. Цена российской нефти Urals составляет окол 41,58 доллара за баррель.