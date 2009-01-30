Цены на бензин в Украине растут

С 23 по 30 января 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты увеличились на 0,4-0,8% (в среднем на 0,6%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании Ukrainian Petroleum Consultants (UPECO, Киев).

По данным мониторинга компании UPECO, с 23 по 30 января 2009 года средние по Украине розничные цены на нефтепродукты изменились следующим образом: на бензин А-76 – сохранились на уровне 4,87 грн./л; на бензин А-92 – увеличились на 0,8%, с 5,19 до 5,23 грн./л; на бензин А-95 – увеличились на 0,7%, с 5,38 до 5,42 грн./л; на дизельное топливо – увеличились на 0,4%, с 5,69 до 5,71 грн./л.

Напомним, емкость рынка нефтепродуктов Украины составляет 3 млрд. долл. в розничных ценах в год. Украина потребляет около 16 млн. тонн нефтепродуктов в год, из них по 5 млн. тонн бензина и дизтоплива и 6 млн. тонн мазута.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UPECO основана в 1997 году и на сегодняшний день является одной из ведущих в Украине в сфере сбора, систематизации и анализа информации о рынках нефти и нефтепродуктов. UPECO является издателем ряда отраслевых изданий: еженедельника «НефтеРынок», ежемесячников «Современная АЗС» и OilMarket. Компания также проводит ряд нефтегазовых конференций в Украине, России и Казахстане.