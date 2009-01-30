Расценки НКРЭ: кто из нас промпотребитель, а кто – население?

После долгожданного разрешения газовой разборки мы замерли в ожидании приговора - сколько будет стоить это злополучное «голубое топливо» для рядового, или «маленького», как кому угодно, украинца. Радость наступила! Национальная комиссия регулирования электроэнергетики не будет пересматривать розничные цены на природный газ для населения, а также для предприятий теплокоммунэнерго. То есть, мы остаемся с прежними ценами.

Глава НКРЭ Валерий Кальченко решение пояснил тем, что в октябре прошлого года комиссия уже пересматривала розничные тарифы для населения, повысив их на 35% и выполнив директивы указа Президента, которым было введено в действие соответствующее решение СНБО. В частности, повышение было обусловлено требованием сбалансирования финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины». А раз «задание было выполнено», то цены для населения и теплокоммунэнерго не тронутся с места, правда, и так высоко стоящего. Ведь в 2008 году НКРЭ дважды пересматривала дифференцированные розничные цены на газ для населения. Последнее повышение на 35% вступило в силу с 1 декабря. Нас разделили на категории и каждому раздали «по заслугам».

Мы, вроде бы, чуть глубже вздохнули. Но не тут-то было. НКРЭ не забыла о главном - утвердила предельную цену на природный газ для промышленных потребителей, а также других субъектов хозяйствования на 2009 год на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров.

Причем не забывайте, тариф не учитывает НДС, целевую надбавку, тарифы на транспортировку газа, но рассчитан с учетом затрат НАК «Нафтогаз Украины» на его реализацию. Данный тариф в 1,4 раза превышает уровень предельной цены, действовавший до 1 января текущего года (1425 грн). Он рассчитан с учетом средневзвешенной цены импортного газа, закупаемого НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году – 228,8 долл. за тысячу кубометров.

НКРЭ также установила отдельный тариф на природный газ для предприятий ГМК и химпрома - 1899,25 грн. за тыс. куб. м, он тоже еще без налоговой нагрузки. А вот с учетом НДС и существующего тарифа на транспортировку конечная цена газа для этой категории составит 2425,25 грн. за 1 тыс. куб. м.

НКРЭ не забывает подчеркнуть, увеличение предельной цены для промпредприятий в 1,4 раза фактически отвечает пропорциональному росту цены импортированного газа с 179,5 (2008 год) до 228,8 долларов США в 2009 году, которая является основной составляющей предельного уровня цены для промышленности.

НКРЭ решала, что нам стоит принять во внимание, что цена поступающего газа зафиксирована в долларах, а для потребителей она перечисляется в гривне, курс которой в сравнении с прошлым годом существенно снизился. Стоит призадуматься – для кого и насколько? Жаль, что в этих калькуляциях трудно разобраться без особых «знаний». Но все же немаловажно, что в текущем году правительство отменило 12% целевую надбавку на природный газ для промпредприятий.

Также стоит заметить, что в отличие от прошлого года, главные промпотребители газа (например, металлурги) не смогут "отбить" его подорожание, повысив цену на свою продукцию. Один из наиболее вероятных выходов - снижение рентабельности. И хотя ее еще есть куда снижать, промышленности придется несладко...

Сатирический кроссворд: промпотребитель – потребляющий все, что предлагают. К этому «клану», по большому счету, мы все относимся. Успокоившись за конфорку в собственном доме, следует вспомнить о том, для чего она существует. И когда придет время трапезы, мы вспомним о «благополучных» газовых договоренностях. Это не договора – это благосостояние, и так находящееся в шаге от пропасти, благодаря неизвестно кем придуманному финансовому кризису. Хотя, мнение экспертов на этот счет разделились. Начнем с плохого. Народный депутат, заместитель председателя Партии регионов, министр ТЭК оппозиционного правительства Юрий Бойко считает, что решение НКРЭ об увеличении стоимости газа для промышленных предприятий - удар, который неминуемо повлечет за собой рост цен на все виды товаров.

Согласны с ним и работодатели. Хотя, желательно, чтобы их SOS раздался пораньше. Но, пусть поздно, чем никогда, они потребовали от правительства немедленно принять меры по снижению цен на газ для промышленных потребителей к уровню, который прогнозировала премьер-министр.

По их мнению, установленная цена для промпотребителей значительно превышает цену в 228,8 долл. за тыс. куб. м, о намерении установления которой неоднократно заявляла премьер-министр Украины Ю.Тимошенко. Непонятно, чем объясняется разница в 33 долл. между декларируемыми и фактически установленными ценами?

Федерация работодателей Украины утверждает, что с учетом дополнительных расходов на транспортировку, НДС и так называемой «компенсации расходов НАК «Нафтогаз Украины», конечная стоимость газа для предприятий ГМК и химпрома достигнет 310 долл., а для остальных отраслей – 315 долл. за тыс. куб. м природного газа.

При этом особую озабоченность у работодателей вызывает нарушение премьер-министром своего обещания отказаться от внезаконной формы дополнительного налогообложения предприятий – включения в цену газа так называемой «компенсации расходов НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию природного газа».

«При тех предельных ценах, которые определила НКРЭ, большинство видов промышленной продукции отечественного производства становятся нерентабельными, в результате чего предприятия будут вынуждены закрывать отдельные производства и сокращать десятки тысяч работников. Часть отечественных промышленных гигантов оказалась перед угрозой закрытия и освобождения работающих рабочих», – говорится в заявлении ФРУ.

То есть, это не просто расценки НКРЭ – это безработица и снижение экспорта, а также импорта – без первых двух составляющих, что у нас будет с бюджетом, которому и так прогнозируют коллапс?

Но успокаивает заявление от Верховной Рады, о которой нельзя сказать, что была «не у дел» при газовых разбирательствах. Председатель комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия Королевская утверждает, что увеличение предельной цены на газ для промышленности в 1,4 раза - событие, безусловно, не радужное, как и любое повышение цены, но оно не является критическим для предприятий, промышленность выдержит. По ее словам, при установлении цены учтены условия прошлогодних меморандумов с химиками и металлургами, и они будут платить меньше… Народный избранник заявляет: «Во время мирового кризиса удовлетворить всех потребителей дешевым газом невозможно, но главный приоритет – население, простые люди. Это, безусловно, один из факторов подорожания для предприятий».

Забота, конечно, тешит, но остается под вопросом – причем здесь мировой кризис и российский газ? Причем здесь «дешевый»? А также, в чем разница между потребителем и населением? В продолжение темы необходимы комментарии именно производителей, но они, видимо, еще не отошли от шока, обещают «отозваться» на следующей неделе…

(УНИАН)