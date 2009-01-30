ГПУ проверит финансирование защищенных статей бюджета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение Генеральной прокуратуре проверить финансирование защищенных статей бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на встрече с министром обороны Юрием ЕХАНУРОВЫМ, на которой присутствовал генпрокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

В.ЮЩЕНКО заслушал отчет министра обороны об отключении 72 военных объектов от электроэнергии и попросил генпрокуратуру провести по этому факту проверку.

Он также попросил А.МЕДВЕДЬКО, чтобы отчет об осуществленной работе был публичным, чтобы все знали, кто не может или не хочет финансировать защищенные статьи бюджета.

Также он поручил Генпрокуратуре до конца дня обеспечить возобновление электроснабжения на 8 военных объектах, имеющих стратегическое значение для государства.