Нафтогазу нужно 9 млрд.грн. для компенсации тарифной разницы

В Секретариате Президента считают, что НАК «Нафтогаз Украины» необходимо будет 9 млрд. грн. для компенсации разницы между ценой на российский газ и ценой, по которой он будет продавать газ населению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ.

По его словам, сегодня никто не дал ответа, из каких ресурсов будут компенсироваться дополнительные расходы из центрального и местного бюджетов, также неизвестно, чем будет рассчитываться «Нафтогаз» за эту разницу.

Как сообщал УНИАН, 29 января Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) утвердила предельную цену на природный газ для промышленных потребителей, а также других субъектов хозяйствования на 2009 год на уровне 2020,25 грн. за тысячу кубометров.

В то же время НКРЭ не намерена пересматривать розничные цены на природный газ для населения, а также для предприятий теплокоммунэнерго.

Первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК выразил убеждение, что при условии действия утвержденных НКРЭ цен на газ, убытки НАК «Нафтогаз Украины» в 2009 году могут превысить 14 млрд. грн. Причем 12 млрд. из этой суммы будут составлять потери от реализации газа в системе теплокоммунэнерго, около 2,5 млрд. – промышленных предприятий.