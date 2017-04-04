Абонплата за газ повысит его стоимость для 4,5 миллионов украинцев - Минсоцполитики

Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о выделении из тарифа на природный газ для конечных потребителей, в том числе населения, отдельной платы за доставку газа (абонплаты) приведет к существенному повышению его стоимости для 4,5 миллиона украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на главу министерства Андрея Реву.

Читайте такжеНацкомиссия приостановит введение абонплаты за газ – официальное решение примут 10 апреля

"Для 4,5 миллиона потребителей, среди которых есть люди с невысокими доходами, которые используют газ меньше всего – только для приготовления пищи, стоимость голубого топлива существенно возрастает", – сказал министр.

Также он пояснил, что, по данным за 2016 год, в Украине насчитывается 13 миллионов потребителей газа, которые делятся на три категории: те, кто используют газ комплексно – для приготовления пищи, подогрева воды и отопления (таких 7,4 миллиона человек), те, кто используют газ для подогрева пищи и воды (1,1 миллиона человек), и те, кто используют газ исключительно для приготовления пищи (4,67 миллиона человек, или 35% населения).

По словам Ревы, для тех потребителей, которые используют газ комплексно, плата в сумме уменьшается, а для тех, кто использует его для подогрева воды и пищи, – остается примерно такой же.

"Введение нового тарифа, который не предусмотрен ни законом о жилищно-коммунальных услугах, ни Бюджетным кодексом, влечет за собой дополнительные расходы из бюджета. А это, в свою очередь, требует изменений в госбюджете. В результате мы оказываемся в ситуации, когда у нас отсутствуют возможности защитить людей с невысоким доходом, для которых рост цены будет существенным", – отметил министр, назвав соответствующее решение НКРЭКУ недостаточно взвешенным и продуманным.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения.

Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 гривень за 1 кубометр) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По словам заместителя начальника Департамента по энергоэффективности и энергосбережению "Нафтогаза Украины" Алексея Хабатюка, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличится в среднем в 5-8 раз.

Согласно оценкам директора аналитико-исследовательского центра "Институт города" и эксперта по вопросам тарифной политики в секторе ЖКХ Александра Сергиенко, новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 миллиарда гривень в год.

3 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения. В свою очередь Нацкомиссия предложила Кабмину принять меры для недопущения роста конечного тарифа на газ для населения.

В этот же день в Нацкомиссии заявили, что регулятор будет инициировать снижение тарифа на централизованное отопление для жителей многоквартирных домов, которые используют газовые плиты, чтобы компенсировать повышение тарифа на газ в результате выделения абонплаты.

4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления НКРЭКУ должно быть приостановлено. Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов и распространение субсидий на все виды платежей для всех, кто в этом нуждается. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено.