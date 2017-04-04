Гройсман назвал граничную стоимость газа для потребителя

Конечная стоимость газа для потребителей, в том числе населения, которая учитывает цену на газ как товара и стоимость его доставки (абонплату), введенную решением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не должна превышать действующую до 1 апреля 2017 года единую цену на газ в размере 6 879 гривень за 1 тысячу кубометров.

Как передает пресс-служба правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Понятно, что есть цена газа и есть цена его транспортировки. И то, и другое стоит определенную сумму денег. Но у нас есть предельная цена на газ – 6 879 гривень за 1 тысячу кубометров. Это рыночная цена, - сказал он. - Если НКРЭКУ делает разделение и вводит абонентскую плату, при которой цена газа (конечное суммарное значение стоимости для потребителя – УНИАН) растет, это недопустимо. Пожалуйста, внутри этих 6 879 гривень отделяйте - сколько стоит транспортировка, сколько стоит сам газ".

Гройсман приветствовал заявление Нацкомиссии о приостановлении действия решения о выделение из тарифа абонплаты за газ.

"То, что решение было приостановлено, это адекватная реакция на наше обращение. В будущем надо просчитывать последствия таких решений", - отметил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения, тогда как до 1 апреля 2017 года действовала единая цена на газ - 6 879 гривень за 1 тысячу кубометров.

Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 гривень за 1 кубометр) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличится в среднем в 5-8 раз. Также новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 миллиарда гривень в год.

3 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения. В свою очередь Нацкомиссия предложила Кабмину принять меры для недопущения роста конечного тарифа на газ для населения.

В этот же день в Нацкомиссии заявили, что регулятор будет инициировать снижение тарифа на централизованное отопление для жителей многоквартирных домов, которые используют газовые плиты, чтобы компенсировать повышение тарифа на газ в результате выделения абонплаты.

4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления НКРЭКУ должно быть приостановлено. Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено.