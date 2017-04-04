Введение абонплаты за газ отложат на три месяца

Решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), о выделении из тарифа на газ стоимости его доставки (так называемой "абонплаты") будет приостановлено на следующие три месяца, и до начала отопительного сезона 2017-2018 годов стоимость газа для потребителей изменяться не будет.

Читайте такжеГройсман назвал граничную стоимость газа для потребителя

Об этом во время брифинга, посвященного приостановке данного решения, сообщил глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк.

"Он (период приостановки решения – УНИАН) будет продолжаться как минимум три месяца. В понедельник это решение будет окончательно сформулировано. И до отопительного периода ни единого ноу-хау для потребителей, ни единой нагрузки не будет", - сказал он.

При этом он добавил, что это решение делает тариф на газ более прозрачным для потребителя.

"В нашем случае потребитель получает понимание того, что он заплатил за газ, а что – за потребление", - добавил Вовк.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 грн за 1 куб. м) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая «абонплата»). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличится в среднем в 5-8 раз. Также новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 млрд грн в год.

3 апреля премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что направит НКРЭКУ официальное обращение с требованием пересмотреть решение о введении абонплаты за газ для населения. В свою очередь Нацкомиссия предложила Кабмину принять меры для недопущения роста конечного тарифа на газ для населения.

В этот же день в Нацкомиссии заявили, что регулятор будет инициировать снижение тарифа на централизованное отопление для жителей многоквартирных домов, которые используют газовые плиты, чтобы компенсировать повышение тарифа на газ в результате выделения абонплаты.

4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления НКРЭКУ должно быть приостановлено. Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено.