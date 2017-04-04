Российская таможня подтвердила приостановку экспорта сжиженного газа в Украину и ряд стран

Российская Федеральная служба по техническому и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) с 1 апреля приостановила декларирование сжиженного газа во всех направлениях. Об этом российских поставщиков СУГ уведомила таможенная служба, передает OilNews.

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«Для помещения груза под таможенную процедуру экспорта необходимо представить разрешение ФСТЭК. О порядке получении разрешения и документах необходимых для этого, смотрите Постановление 517 от 15.08.2005 г.», – говорится в сообщении таможни.

Для ведения экспортной деятельности необходимо получение разрешения производителя в ФСТЭК, но на данный момент ФСТЭК только формирует пакет документов необходимый для получения разрешения на отгрузку каждой партии.

«Получение же самого разрешения может занять от двух до восьми недель», – рассказали в российском офисе одного из крупнейших мировых трейдеров.

Производители сообщают, что отгрузки остановились не только в украинском направлении: «Система требует разрешение ФСТЭК при отгрузках, как в Украину, так и в Польшу, и в Венгрию, и пр.».

Ряд украинских операторов сообщают, что они подготовили документы для поставщика по аналогии с поставками ДТ. Они касаются назначения этой продукции и подтверждают, что она не будет поставляться военным.

При этом операторы отмечают, что с определенными задержками, но удается доставить ресурс, который уже прошел таможенное оформление.

Об ограничениях на экспорт российского СУГ в Украину стало известно накануне.

Как сообщили эксперту российские компании – экспортеры сжиженного газа в Украину, на прошлой неделе в Министерстве энергетики РФ должно было состояться совещание, на котором мог обсуждаться вопрос ограничения экспорта энергоносителей в Украину.

«Уже с 1 апреля 2017 года Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК) стала запрашивать у экспортеров газа дополнительную информацию о получателе и грузе, который покидает территорию Евразийского союза. Без разрешения ФСТЭК компании не могут получить таможенное оформление», – отметил Сиренко.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году Федеральная служба по техническому и экспортному контролю России уже выборочно ограничивала поставки дизельного топлива от российских НПЗ в Украину под предлогом того, чтобы дизтопливо не использовалось украинскими вооруженными силами.

В сентябре 2016 года Россия также останавливала отгрузки дизельного топлива в адрес украинских клиентов. Поставки дизтоплива прекращались как по трубопроводу, который проходит по территории северных областей Украины и оператором которого является компания «ПрикарпатЗахидтранс», так и по железной дороге.