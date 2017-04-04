УКРОП предлагает обязать облгазы за их счет устанавливать бытовым потребителям индивидуальные счетчики

Народные депутаты из «Украинского объединения патриотов – УКРОП» зарегистрировали в парламенте законопроект о внесении изменений в закон об обеспечении коммерческого учета природного газа (№ 6277-1). Речь идет о том, что субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение природного газа на соответствующей территории (облгазы), обязаны устанавливать бытовым потребителям индивидуальные, а не общедомовые счетчики топлива. Об этом 4 апреля во время брифинга в Верховной Раде заявил председатель политсовета «Украинского объединения патриотов – УКРОП», народный депутат Тарас Батенко.

Читайте такжеНацкомиссия установила новые тарифы на транспортировку газа для поставщиков и покупателей

«Мы хотим предусмотреть в законе пункт, согласно которому население будет иметь право на установку индивидуальных счетчиков за средства облгазов, которые уже заложены в тарифе, и, соответственно, сможет платить за фактически потребленный газ», – подчеркнул Тарас Батенко.

Нардеп добавил, что граждане не должны переплачивать за газ, тем более что это не соответствует ни качеству самого голубого топлива, ни уровню услуг, которые предоставляют облгазы. Вместе с тем в УКРОПе требуют перезагрузки Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и отставки ее действующего главы Дмитрия Вовка, который своей деятельностью фактически обслуживает часть олигархов. По инициативе НКРЭКУ украинцы уже платят за электроэнергию по завышенным тарифам по сомнительной формуле «Роттердам+». А теперь комиссия под руководством Дмитрия Вовка хочет заставить граждан перечислять свои средства еще и на частные счета облгазов путем введения абонентской платы за газ. В партии настаивают на отмене соответствующего решения регулятора.

В свою очередь народный депутат Ирина Констанкевич подчеркнула, что в случае введения абонентской платы счета за потребленный газ станут неподъемными для почти 80% граждан.

«Мы будем отстаивать права людей и бороться против таких злоупотреблений и антигуманистической политики нашей власти», – заявила Ирина Констанкевич. В УКРОПе также отметили, что пребывание на посту Дмитрия Вовка противоречит действующему законодательству, согласно которому НКРЭКУ не может возглавлять человек, проработавший в отрасли менее пяти лет.