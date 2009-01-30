Черновецкий решил повысить тарифы на ЖКУ для населения

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ сегодня намерен подписать распоряжение о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге.

«А теперь супер-новость: в ближайшие часы я подпишу очень важное распоряжение о тарифах о жилищно-коммунальных услугах в Киеве», - сказал мэр.

В то же время, по словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, он имеет для прессы «плохую новость».

«Она состоит в том, что Кабинет министров Украины выпустил постановление еще в 2005 году под №560, подписанное красивой и уважаемой женщиной… Она этим распоряжением обязала все мэрии городов увеличить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в том числе и моим бабушкам, в три раза», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

При этом он не согласен с необходимостью повышения тарифов для его «любимых бабушек».

«Уверяю вас, ничто не помешает мне реализовать мою программу «Богатый платит за бедного», - подчеркнул мэр Киева, добавив: «Мы увеличим тарифы для таких, в том числе и как я, и мои помощники – все не бедные люди – как минимум в 5 раз. Я так думаю».

Вместе с этим он обещает, что малообеспеченные люди не ощутят повышения тарифов на коммунальные услуги.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объяснил, что для жильцов около 500 домов тарифы будут повышены в 5 раз. Вместе с тем бедные «с сегодняшнего дня начнут получать мои письма о том, что они освобождены от платы». Все, кто не получит такие письма от мэра, вправе будут позвонить в службу 051 и решить эту проблему в индивидуальном порядке, отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.