В "БПП" внезапно захотели ротации состава Нацкомиссии из-за введения абонплаты за газ

Сегодня, 4 апреля, на брифинге в Верховной Раде Украины народный депутат фракции Партии “Блок Петра Порошенко” Александр Домбровский, и.о. председателя парламентского Комитета по вопросам ТЭК, ядерной политики и ядерной безопасности, прокомментировал недавнее решение НКРЭКУ об установлении тарифов на распределение и транспортировку природного газа и призвал коллег-народных депутатов начать ротацию членов НКРЭКУ, в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщает пресс-служба «БПП Солидарность», Александр Домбровский отметил по вопросу введения так называемой «абонплаты за газ»: “Убежден, что нельзя было принимать решения в той форме, в которой это было сделано НКРЭКУ”.

Парламентарий подчеркнул, что НКРЭКУне впервые внедряет недоработанные решения и напомнил о повышении платы за нестандартные подключения к электрическим сетям, которое было принято регулятором в начале года.

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“К сожалению, должен констатировать, что решение НКРЭКУ об установлении тарифов на распределение и транспортировку природного газа – уже не первое, которое не воспринимается в украинском обществе, и которое, на мой взгляд, недостаточно профессионально подготовлено. Месяц назад у нас были аналогичные дискуссии относительно решения НКРЭКУ по повышению стоимости подключений к электрическим сетям, которое так же было приостановлено, и так же НКРЭКУ сейчас работает над новым форматом решения этой проблемы. Я призываю парламент и все фракции начать официальную процедуру ротации членов НКРЭКУ, в соответствии с действующим законодательством и в соответствии с Указом Президента Украины. Считаю, что это один из ключевых моментов, который сегодня должен выполнить парламент Украины, ведь новый Закон Украины «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг» должен дать новый смысл работе комиссии, и, соответственно, для этого – новых людей, которые должны быть профессиональными и уметь вести диалог и с Правительством, и с обществом, и с экспертной средой”, – заявил Александр Домбровский.

Отметим, ранее заместитель председателя фракции "БПП" Ирина Луценко заявляла, что абонплата снизит стоимость газа для большинства украинцев.

Как сообщал УНИАН, накануне партия УКРОП выдвинула требование о снятии с должности председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка и изменения состава регулятора.

Дмитрий Вовк заявил, в свою очередь, что согласно графику ротации, который определен законом о регуляторе и недавно был запущен в действие указом президента Украины, он будет уволен в мае 2018 года.