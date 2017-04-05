Гройсман утверждает, что не знал о введении абонплаты за газ с 1 апреля

Премьер-министр Владимир Гройсман не знал о введении с 1 апреля абонплаты на газ Национальной комиссией, которая регулирует сферу энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я, во-первых, не знал, что введут с 1 апреля, но я знаю, что у них есть такие планы, я не ставил никаких проблем. Но в чем вопрос - когда они это ввели, я об этом узнал из СМИ", - заявил Гройсман.

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Во время объявления новости, Гройсман апреля был с визитом в Житомире.

"Я был в Житомире встречался с людьми, одна женщина сказала мне, что внедрили абонплату и счет стал больше. В Киеве на пресс-конференции мне задавать те же вопросы. Я пообещал провести расчеты и, если там будет завышена цена, сразу на это реагировать. Я это сделал. Мне принесли расчеты и когда я увидел, что люди де-факто должны платить больше, то сам этого не понял. Я перезвонил Дмитрию Владимировичу (Дмитрий Вовк, глава НКРЭКУ, - ред.) и сказал ему, что то, что он сделал, это неправильно, миллионы граждан будут платить больше. У нас состоялась с ним разговор, я говорю что требую от него, чтобы они засели в комиссии и еще раз тщательно разобрались и объяснили обществу, что они сделали", - заявил Гройсман.

По мнению Гройсмана, сегодняшнее решение НКРЭКУ об отмене абонплаты за газ является правильным.

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Относительно следующего отопительного сезона Гройсман отметил: "Нет никаких рисков. Мы, в принципе, полностью будем готовы к началу отопительного сезона 2017-2018 годов. Мы наработали серьезный опыт за этот год относительно подготовки и модернизации инфраструктуры".

На вопрос о том, отменит НКРЭ абонплату за газ, Володимр Гройсман ответил: "Я думаю, что мы добьемся этого решения и комиссия его просмотрит. Логика не в том, чтобы отменить транспорт, а в том формирования цены было публичным, и сумма не увеличилась".