Гройсман: оснований говорить о повышении тарифов на газ нет

Владимир Гройсман заявил, что по его мнению, сейчас никаких оснований говорить о повышении тарифов на газ нет. Об этом премьер-министр Украины сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

Владимир Гройсман считает, что сейчас никаких оснований говорить о повышении цен на тарифы нет.

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"Более того, я подчеркиваю, что наша задача сегодня-избавиться от энергетической зависимости и я считаю, что это можно отнести к положительным результатам нашей деятельности. Мы остановили падение добычи украинского газа и возобновили рост добычи. Фактически мы имеем в этом году добывать больше на 500 млн кубов, чем это было в прошлом году", - сказал он.

О назначении тарифов на газ Владимир Гройсман сообщил, что правительство установило только предельную цену на газ.

"Все остальное утверждает именно Нацкомиссия. Надо отдать должное что расчеты Нацкомиссии по тарифам приносят Теплокоммунэнерго. И как раз они принадлежат городским общинам. И здесь нужно, чтобы на местах были достаточно серьезные динамические программы модернизации жилищно-коммунального сектора и в том числе и коммунальные теплоэнергетики. Никто сегодня не может отрицать, что нужно устанавливать индивидуальные тепловые пункты в городах, делать модернизацию производства тепла, совершенствовать транспортировки тепла", - рассказал премьер.

"Если говорить о местных органах власти, то там где есть нормальный мэр, сегодня можно сказать, что там нормальная система расходов и нормальная структура формирования тарифа и они работают в том числе на альтернативных источниках", - отметил Гройсман.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам Владимира Гройсмана, конечная стоимость газа для потребителей, в том числе населения, которая учитывает цену газа как товара и стоимость его доставки (абонплату), введенную решением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), не должна превышать действующую до 1 апреля 2017 года единую цену на газ в размере 6 879 гривен за 1 тысячу кубометров.