Нефть дорожает на данных о снижении ее запасов в США

Мировые цены на нефть растут в среду, достигая максимальных отметок с 8 марта на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов "черного золота" в США, сообщает Прайм.

Читайте такжеОПЕК готовится к продлению нефтяной сделки о сокращении добычи

По состоянию на 06:58 стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,54% - до 54,46 доллара за баррель, что является максимальной отметкой с 8 марта. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,65%, до 51,36 доллара за баррель, что также является максимумом с 8 марта.

Согласно отчету API, запасы нефти в США уменьшились на 1,8 миллиона баррелей. Опрошенные агентством Reuters аналитики ожидали более слабого снижения показателя - на 435 тысяч баррелей.

Трейдеры также ждут статистики от минэнерго США по коммерческим запасам нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 31 марта, которая будет опубликована позднее в среду. По мнению опрошенных агентством экспертов, индикатор снизился на 0,53 миллиона баррелей, или на 0,09%, до 533,47 миллиона баррелей.

Аналитики считают, что трейдерам нужно будет обратить внимание на данные по запасам нефтепродуктов. "Необходимо пристально следить за (данными статистики по - ред.) запасам нефтепродуктов, потому что они (запасы - ред.) сильно упали за последние недели", - цитирует агентство аналитика Commerzbank Карстена Фрича (Carsten Fritsch).