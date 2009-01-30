Украинские специалисты готовят план модернизации ГТС к 23 марта

К международной донорской конференции по модернизации украинской газотранспортной системы должен быть подготовлен план ее модернизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Он напомнил, что конференция состоится 23 марта.

А.ГОНЧАРУК сообщил, что на базе Министерства топлива и энергетики Украины создана рабочая группа по подготовке этой конференции, и которая, в частности, должна подготовить мастер-план модернизации ГТС.

По его словам, необходимо сделать так, чтобы украинские ГТС работали с коэффициентом прочности 1,6. При этом А.ГОНЧАРУК привел пример, что самой надежной сегодня считается немецкая ГТС, у которой такой коэффициент составляет 1,9.

А.ГОНЧАРУК также отметил, что донорская конференция будет открытой, к участию в ней приглашаются все заинтересованные, в том числе и коммерческие компании.

Он напомнил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО говорил о возможности участия в модернизации отечественной ГТС России и других стран. При этом А.ГОНЧАРУК высказал личное мнение о целесообразности привлечения к этому процессу также азиатских стран, в частности Кувейта, Японии.

Кроме того, А.ГОНЧАРУК сообщил, что во время газового кризиса Президент Украины проводил очень интенсивные переговоры. В частности, в течение января было направлено 25 писем, состоялось 17 двусторонних телефонных разговоров, 8 двусторонних встреч и несколько многосторонних. В.ЮЩЕНКО общался с должностными лицами Европейской комиссии, президентами России, Польши, Чехии, Молдовы, Болгарии и другими.

Как сообщал УНИАН, проведение международной донорской конференции по модернизации украинской газотранспортной системы запланировано провести в Брюсселе 23 марта.

27 января председатель Еврокомиссии Жозеф Мануэль БАРРОЗУ на совместной пресс-конференции с Президентом Украины В.ЮЩЕНКО заявил, что Комиссия будет спонсировать эту конференцию

Он сообщил, что ЕК готова провести переговоры с международными финансовыми учреждениями, в том числе Международным валютным фондом и Всемирным банком, относительно модернизации украинской ГТС с целью присоединения ее к европейской сети.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО не исключил возможного участия России в модернизации украинской газотранспортной системы.

По оценкам международных специалистов, на модернизацию украинской ГТС необходимо 2,5 млрд. евро.