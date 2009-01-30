КГГА до сих пор не разобралась в своих долгах перед ”Киевэнерго”

Киевская городская государственная администрация создала комиссию, которая должна ко вторнику, 3 февраля, посчитать точный долг за разницу в тарифах перед "Киевэнерго" и "Киевводоканалом" за период 2007-2008 гг.

Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

“Мы считали и у нас совершенно другая сумма, немного меньше. У нас 400 млн. грн. по “Киевэнерго” и 96 млн.грн. – по “Киевводоканалу”. “Киевводоканалу” проплатили 40 млн. грн., осталось 56 млн. грн., а водоканал хочет получить 200 млн. грн. А “Киевэнерго” вообще заявляет – 900”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО.

По его словам, в комиссию вошли специалисты ГУ ценовой политики, КРУ Киева, а также руководитель Главного финансового управления Виктор ПАДАЛКА, начальник Главного управления топлива, энергетики и энергосбережения КГГА Алексей ДЕМИДОВ и представители “Киевводоканала” и “Киевэнерго”.

“Я дал поручение проверить действительно разницу в тарифах. Я думаю, она будет ко вторнику”, - подчеркнул А.ГОЛУБЧЕНКО.

Он также проинформировал, что с учетом этой цифры предусматривается определиться с реструктуризацией расчетов между предприятиями и мэрией.

“Мы на вторник записали этот вопрос”, - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО. При этом он отметил: “Проблема реструктуризации долга – это проблема двух хозяйственных субъектов и брать нас в компанию с точки зрения каких-то гарантов... это не является нашей обязанностью. Но я приму участие для того, чтобы закрыть этот вопрос и решить его”.