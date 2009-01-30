Если финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» не будет приведен в соответствие с новыми ценами на газ, украинская ГТС может перейти под контроль „Газпрома”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской народной партии, об этом заявил президент Киевского международного энергетического клуба «Q-club», член Правления УНП Александр ТОДИЙЧУК, комментируя прогноз Александра ШЛАПАКА относительно потерь НАК „Нафтогаз” в 2009 году.

«Несовершенный план и нарушение жестких условий нового газового контракта увеличивает риск банкротства НАК «Нафтогаз»”, - приводит пресс-служба слова А.ТОДИЙЧУКА.

В этой ситуации, убежден эксперт, „маловероятно, что „Дойче-банк, большой кредитор – союзник „Газпрома”, станет на защиту НАКа”. Потому, по его словам „необходимо срочно привести финансовый план компании в соответствие с новыми ценами на газ”.

„В этом году Украине дали большую скидку на цену на технический газ. Потому сравнительно с предыдущим годом рентабельность перекачки газа в этом году растет”, - сообщил А.ТОДИЙЧУК. В то же время, он отметил ряд серьезных проблем, которые могут привести к банкротству компании: „Во-первых, поскольку уменьшается транзит и внутреннее потребление газа, уменьшится транспортная работа и, соответственно доходы, «Укртрансгаза». Во-вторых, НАК „Нафтогаз” необходимо возвращать огромный корпоративный кредит, накопленный за предыдущие годы. В-третьих, в соответствии с новыми, более жесткими условиями по контракту, если Украина хоть на день задержит платежи, у нее могут отобрать 20% скидку на цену на газ и заставить платить предоплату. Причем, в таком случае необходимо будет повторно оплатить цену за тот период, когда мы сорвали платежи, то есть двойную цену, и внести предоплату на месяц вперед. В-четвертых, теперь неизвестно, каким образом будет покрыта разница между новой ценой на газ и задекларированной правительством ценой для коммунальщиков”, - подытожил А.ТОДИЙЧУК.