Сотрудничать по модернизации ГТС можно только с европейскими странами

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на сегодняшний день видит возможность сотрудничества по вопросу модернизации украинской газотранспортной системы только со странами Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент заявил сегодня журналистам.

При этом В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что консорциум по модернизации ГТС должен создаваться на паритетных условиях. Правда, по его словам, на сегодняшний день вопрос создания консорциума требует серьезного анализа.

«Сегодня очень много возникает дискуссий вокруг создания так называемого европейского консорциума. Я уверен, что Украина должна выдержать тактическую паузу», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что, прежде всего, необходимо определить миссию Украины в этой структуре, а также будет ли такой консорциум глобальный или локальный – образованный двумя или тремя странами. «Другими словами, наша уступка для Европы, для потребителей европейского рынка является глобальной или она касается лишь отношений с кем-то. Это значительно может менять вопрос нашего подхода. Уверен, что мы должны ставить цель иметь ту модель, которая нас глубже на паритетных условиях интегрирует в европейскую систему. Не должна быть какая-то односторонняя капитуляция… Я не рассматриваю возможности…, чтоб в одностороннем порядке Украина лишилась статуса, начиная от собственности, управления этой уникальной транспортной сетью, не получив адекватных интересов», - заявил Президент, отметив, что пока никаких конкретных предложений по этому вопросу нет.

В.ЮЩЕНКО также подчеркнул, что на сегодняшний день между странами Европы существуют преимущественно двусторонние отношения по газовым вопросам. «Страны ведут энергетическую политику на двусторонней основе…. Присоединиться к сателитному рынку – это не наша цель…. Очень плохо будет, если нас вынудят вести диалог или полемику, чтоб минимизировать статус, а взамен мы не получим ничего. Я помню, что у нас есть закон, который запрещает изменение формы собственности (ГТС – УНИАН). Я понимаю, что впереди не простой, публичный общенациональный диалог, как украинская ГТС в новой модели может быть использована более эффективно», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Отвечая на вопрос, видит ли он участие России в таком диалоге, Президент сказал: «Я ответ сейчас бы не давал, так как нашей целью не является получить новую зависимость. Наша цель - получить тот интерес, который был паритетом транзитной роли. Мы не хотим класть яйца в одну корзину…», - добавил Президент.

Как сообщал УНИАН, главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК сообщил, что на базе Министерства топлива и энергетики Украины создана рабочая группа, которая, в частности, должна подготовить к Международной донорской конференции по модернизации украинской газотранспортной системы 23 марта мастер-план модернизации ГТС.

По оценкам международных специалистов, на модернизацию украинской ГТС необходимо 2,5 млрд. евро.

Справка УНИАН. По состоянию на 01.01.2008 года, газотранспортная система ДК “Укртрансгаз” состояла из 71 компрессорной станции общей мощностью 5405,1 МВт. Длина магистральных газопроводов и газопроводов-отводов составляет 37 тыс. км. Пропускная способность ГТС Украины составляет: на входе – 288, на выходе – 178,5 млрд. куб. м, в т.ч. в страны Европы – 142,5 млрд. куб. м.

Оператором газотранспортной системы Украины является ДК “Укртрансгаз”.