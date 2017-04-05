Ответ Кабмина на абонплату на газ: обращение в Антимонопольный комитет и аудит решения НКРЭКУ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства в среду по предложению министра внутренних дел Арсена Авакова поручил подготовить обращение в Антимонопольный комитет для анализа рынка распределения газа.

"Я хочу обратить внимание. На мой взгляд, нужно дать поручение Антимонопольному комитету для анализа монопольного положения на рынке "газ-сбытов" имени Фирташа-Левочкина", - предложил Аваков.

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В свою очередь, Гройсман согласился подготовить соответствующее поручение.

"Давайте мы сделаем два поручения - обращение к Антимонопольному комитету и поручение создать группу (по анализу решения НКРЭКУ о введении абонплаты за газ для населения - УНИАН) с Министерством экономики. Привлечем депутатов, профильный комитет, поработаем и выясним, какова ситуация, и что мы можем с ней сделать", - отметил премьер.

При этом глава правительства в ответ на выступление на заседании Кабмина лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко, обвинившего правительство в попустительстве при введении НКРЭКУ абонплаты за газ в интересах монополистов рынка, в очередной раз отметил, что выступает за отмену решения регулятора.

"Грабить - это не про нас. По абонплате - расчеты НКРЭКУ необоснованы. Предельная единая цена на газ сломала много преступных схем", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 28 марта НКРЭКУ приняла новую методику расчета стоимости газа для конечного потребителя, в том числе для населения. Согласно этому решению, с 1 апреля тариф на газ будет состоять из двух компонентов: цены газа как товара (около 6 гривень за 1 кубометр) и стоимости его транспортировки по газотранспортной системе и распределения по региональным газораспределительным сетям (так называемая "абонплата"). Последняя будет рассчитываться, исходя из максимальной пропускной способности счетчика потребителя.

По оценкам экспертов, в результате данного решения абонплата для тех потребителей, которые имеют только газовую плиту (без газового котла) и счетчик G 1,6, вырастет в среднем в 1-4 раза, а для собственников газовых плит без счетчика – увеличится в среднем в 5-8 раз. Также новая методика расчета тарифов позволит облгазам дополнительно зарабатывать около 7,7 миллиарда гривень в год.

Данное решение вызвало критику со стороны представителей правительства, в частности, премьер-министра Владимир Гройсмана и министра социальной политики Андрея Ревы. Последний заявил, что введение абонплаты за газ повысит конечную стоимость газа для 4,5 миллиона украинцев. По его словам, в бюджете не предусмотрены средства для субсидирования такого повышения.

4 апреля Администрация президента опубликовала заявление Петра Порошенко, в котором говорится, что действие данного постановления НКРЭКУ должно быть приостановлено. Также президент обратился к Нацкомиссии и Кабмину с призывом прийти к согласованному решению, которое бы предусматривало неповышение тарифов. После этого НКРЭКУ заявила о том, что 10 апреля данное решение будет приостановлено.