"Центрэнерго" для экономии угля останавливает работу Трипольской ТЭС

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» останавливает работу Трипольской ТЭС с целью накопления дефицитного угля антрацитовой группы для прохождения летнего максимума, сообщила пресс-служба компании на своей официально странице в соцсети Facebook.

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«В настоящее время Трипольская ТЭС обеспечивает дополнительную услугу энергорынку, а именно - разгрузку оборудования, что позволяет максимально использовать мощности атомной и гидрогенерации. Это, в свою очередь, также позволяет экономить и накапливать уголь антрацитовой группы для прохождения летнего максимума», - говорится в сообщении.

Сообщается, что «Центрэнерго» продолжает работать в штатном режиме в соответствии с правилами оптового рынка электроэнергии, диспетчерским графиком нагрузок и руководствуется в работе распоряжением Кабмина от 15 февраля 2017 года «О применении временных чрезвычайных мер на рынке электрической энергии».

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Как сообщал УНИАН, 15 февраля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании принял решение о введении чрезвычайного положения на рынке электроэнергии, который предусматривает сокращение потребления дефицитного угля антрацитовой группы при обеспечении полной стабильности работы энергосистемы страны.

Вопрос целесообразности введения чрезвычайного положения в украинской энергетике возник в связи с ситуацией с блокированием поставок угля и значительным сокращением его запасов для производства электроэнергии. Объем потребления угля в Украине в год составляет 24 млн тонн, из которых 9 млн тонн - это антрацит, который добывается на территории Украины, но на той ее части, которая временно не контролируется украинскими властями. Вместе с тем, это критический объем топлива, без которого баланс энергосистемы может быть нарушен. Заменить уголь газом не представляется технически возможным.

В этой связи премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал начать режим экономии топлива, чтобы не допустить ситуации, когда запасы угля опустятся до критически низких уровней.

Справка УНИАН. Трипольская ТЭС расположена на берегу Днепра, в 45 км южнее Киева, возле села Триполье. После вывода из эксплуатации Чернобыльской АЭС, Трипольская ТЭС с установленной мощностью 1800 МВт является крупнейшим энергогенерирующим объектом на территории Киевской области.