Правительство пообещало МВФ каждые полгода корректировать цены на газ украинской добычи

Правительство будет каждые полгода, начиная с 1 апреля 2017 года, корректировать цены на природный газ внутренней добычи для того, чтобы его стоимость оставалась на паритетном уровне с ценой импортного газа. Об этом говорится в опубликованном на сайте Министерства финансов обновленном Меморандуме с Международным валютным фондом по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины.

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«Мы также каждые полгода будем корректировать цены на газ внутренней добычи, начиная с 1 апреля 2017 года, с тем, чтобы его цена оставалась паритетной по сравнению с ценой импортного газа», - отмечается в документе.

Также сообщается, что правительство уже выполнило одно из своих обязательств в сфере энергетической политики, а именно – было принято постановление Кабмина о продлении спецобязательств для субъектов рынка газа, которое предусматривает корректировку тарифов на газ каждые полгода с учетом цен на импортное «голубое» топливо.

«Мы уже пересмотрели Положение о спецобязательствах… которое предусматривает временный механизм автоматической корректировки розничных тарифов на газ и отопление на полугодовой основе в том случае, если тарифы будут отличаться на 10% и более от уровня полного покрытия себестоимости (на основе паритета с ценами импорта)», - сообщается в документе.

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Согласно сообщению, такой механизм будет действовать, пока тарифы на газ не будут полностью либерализованы.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2017 года Кабмин продлил до апреля 2018 года специальные обязательства Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и других субъектов рынка природного газа по льготной продаже голубого топлива.

Согласно тексту постановления, с 1 апреля по 1 октября 2017 года «Нафтогаз» будет обязан продавать газ населению по цене 4 942 грн за тыс. куб. м без учета НДС, тарифов на распределение и транспортировку, которые подлежат обязательной уплате в соответствии с договорами на предоставлении услуги по распределению, и величины торговой надбавки, максимальный уровень которой определен как 2,5% от цены на газ. Конечная стоимость газа, без учета платы за его доставку, составляет 6 079 грн за 1 тыс. куб. м

В постановлении также указывается, что цена на газ как товар на украинском рынке может быть поднята до уровня импортного паритета после 1 октября 2017 года, только в том случае, если значение этого паритета будет более чем на 10% превышать действующую цену на газ на внутреннем рынке.

Меморандум с МВФ был опубликован после того, как Совет директоров фонда принял решение о выделении Украине четвертого транша в размере 1 млрд долл. Для получения этих денег правительство взяло на себя ряд обязательств, которые были изложены в тексте Меморандума.