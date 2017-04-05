Генпрокуратура и СБУ проводят обыски в офисах "Укрнафты"

Представители Генеральной прокуратуры и СБУ начали обыски в офисах крупнейшей в стране нефтедобывающей компании «Укрнафта», в ходе которых потребовали предоставить информацию о проведении аукционов по продаже нефти в 2013-2015 годах, тогда как значительную часть этой информации компания уже предоставляла другим правоохранительным органам, что свидетельствует о несогласованности и конкуренции в их работе. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрнафты».

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«Сегодня Генпрокуратура изымает документы, большая часть которых уже предоставлялась Национальному антикоррупционному бюро и прокуратуре города Киева в рамках аналогичных уголовных дел, что свидетельствует о несогласованности работы правоохранительных органов и дублировании функций… Подобные действия Генпрокуратуры выглядят как неоправданная конкуренция между органами следствия», - отметили в пресс-службе.

Пресс-служба уточнила, что 5 апреля представители Генпрокуратуры при содействии Службы безопасности Украины начали проводить следственные действия в центральном офисе «Укрнафты» и в ее региональных подразделениях - в Бориславе, Прилуках, Полтаве и Ахтырке.

«Обыски проводятся на основании определений Печерского районного суда Киева от 29 марта 2017 года в рамках уголовного производства, которое касается проведения нефтяных аукционов 2013-2015 годов», - сообщили в пресс-службе, добавив, что данное уголовное производство было зарегистрировано еще в конце декабря 2016 года, однако с момента начала досудебного расследования не проводилось никаких следственных действий.

«Генпрокуратура ни разу не обращалась к компании даже с запросом на предоставление информации или документов», - отметили в компании.

Согласно сообщению, результатом сегодняшнего обыска станет задержка в выплате заработных плат сотрудникам.

«Укрнафта» открыта к сотрудничеству и содействию, однако обыски и постоянные проверки не способствуют продуктивной работе предприятия… Сотрудники компании выполняют предписания определений Печерского суда и предоставляют требуемые документы в полном объеме», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, нынешний глава правления компании «Укрнафта» – Марк Роллинс - был назначен в сентябре 2015 года. За время пребывания в должности он стабилизировал финансовое положение компании, уплатив рекордную сумму дивидендов, и обеспечил текущую уплату налогов. Также он предложил для спасения компании разработать и утвердить план досудебной санации "Укрнафты", который все еще остается не утвержденным акционерами компании.

Также в октябре 2016 года Роллинс заявил, что Укрнафта» с мая 2016 года перешла на давальческую переработку (сотрудничество, при котором добывающая компания перерабатывает нефть на НПЗ другой компании и получает готовые нефтепродукты, расплачиваясь с компанией-собственником завода частью этих нефтепродуктов) своей нефти на Кременчугском НПЗ, оператором которого является компания «Укртатнафта».

В 2017 году компания обращалась к правительству с инициативой разрешить экспорт добываемой нефти, что позволит увеличить количество компаний-покупателей (в том числе и зарубежных), а также улучшит конкуренцию на аукционах по продаже нефти.

Также ранее эксперты заявляли о том, что в результате деятельности правоохранительных органов пострадало одно из крупнейших предприятий химической промышленности Украины – «Одесский припортовый завод», работа которого после многочисленных обысков была остановлена.

Справка УНИАН. «Укрнафта» - крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.