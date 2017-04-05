Литва присоединилась к иску Польши против расширения доступа "Газпрома" к OPAL

Литва присоединилась к судебной жалобе Польши, направленной в общий суд ЕС по делу газопровода OPAL, сообщила советник министра энергетики страны Аурелия Верницкайте.

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Ранее польское агентство PAP сообщило, что Литва и Латвия присоединились к судебной жалобе Польши по делу газопровода OPAL, передает Прайм.

"Да, Литва присоединилась к судебной жалобе Польши по делу OPAL. Что касается Латвии, то нам ничего не известно. Литва - присоединилась", - сказала Верницкайте.

Ранее «Нафтогаз Украины» подал иск в Общий суд Европейского суда справедливости, в котором заявляет о необходимости отменить решение Еврокомиссии о расширенном доступе российского газового монополиста «Газпрома» к газопроводу OPAL, по которому газ поступает из «Северного потока» на рынки Центральной Европы.

Как сообщал УНИАН, по данным «Нафтогаза», решение Еврокомиссии о предоставлении «Газпрому» дополнительного доступа к 30% мощностей газопровода OPAL (при уже имеющихся 50%), которое позволяет объединить мощности «Северного потока» с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы в обход Украины, приведет к финансовым потерям нашей страны как одного из ключевых транзитеров газа в Европу в размере не менее 290-320 млн долл. в год, а транзит сократится на 10-11 млрд кубометров топлива в год.

Данное решение было опротестовано в суде Европейского Союза польской нефтегазовой компанией PGNiG.

По данным PGNiG, 27 декабря 2016 года суд ЕС приостановил решение о доступе «Газпрома» к OPAL. В начале марта «Нафтогаз» обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с запросом о приобщении холдинга к иску польской компании PGNiG.

Справка УНИАН. Немецкий газопровод OPAL, построенный в 2011 году, является сухопутным продолжением газопровода «Северный поток-1», который поставляет газ из России в страны ЕС. Общая протяженность газопровода составляет 470 км, а мощность – 36,5 млрд кубометров газа в год.