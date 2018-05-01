Экспорт в убыток. Кто оплатит льготные поставки электроэнергии в Молдову

Компания «ДТЭК Трейдинг», входящая в структуру крупнейшего частного энергохолдинга ДТЭК олигарха Рината Ахметова, с 1 апреля 2017 года начала экспорт электроэнергии в Молдову, обойдя на конкурсе компанию «Молдавская ГРЭС», которая находится на территории Приднестровья и входит в состав российской «Интер РАО ЕЭС».

Данная компания эксплуатирует теплоэлектростанцию, работающую на газе, мазуте или угле, одним из источников топлива является газ от российского монополиста «Газпрома».

Победить в конкурентной борьбе ДТЭК позволила неприлично низкая цена. По информации Министерства экономики Молдовы, предложение было шикарным - 50,2 долл. за 1 МВт-ч (около 1356 грн по курсу Нацбанка на начало апреля). Конкурент украинской компании в первом раунде переговоров предложил 58,5 долл. за 1 МВт-ч, а затем 54,4 долл. за 1 МВт-ч, но все равно проиграл.

Чтобы понять, насколько шикарна стоимость украинской электроэнергии для Молдовы, достаточно сравнить ее с ценой, по которой продают украинскую электроэнергию отечественным предприятиям - диапазон за 1 МВт-ч составляет от 50 долларов до 80 долларов по нынешнему курсу.

Директор департамента электроэнергетического комплекса Минэнергоугля Ольга Буславец признала, что поставки в Молдову будут убыточными для компании Ахметова. В связи с этим возникает главный вопрос – ДТЭК будет спонсировать Молдову за свой счет или переложит убытки на плечи украинцев?

Профильное министерство пока предпочитает молчать по этому поводу.

Не для своих - для соседей

На первый взгляд, поставки электроэнергии в Молдову - положительная новость. Страна получит валютную выручку, а украинская электроэнергия - новый рынок сбыта. Кстати, с начала российской агрессии экспорт украинской электроэнергии упал вдвое - до 4 млрд кВт-ч в 2016 году с 8 млрд кВт-ч в 2014 году.

Между тем, некоторые эксперты остро отреагировали на данную новость, отметив, что оговоренная экспортным контрактом стоимость электроэнергии значительно ниже цены для отечественной промышленности.

Известный украинский журналист Александр Дубинский на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что ДТЭК поставляет электроэнергию в Молдову ориентировочно на 10 долл. за 1 МВт-ч дешевле, чем могут купить на оптовом рынке отечественные компании.

«То есть, в условиях экономического кризиса и роста расходов на энергообеспечение (что влияет на цену, объёмы производства и ВВП страны в целом) мы решаем дотировать экономику Молдовы», - написал он.

Стоит напомнить, что с 1 января 2017 года НКРЭКУ впервые утвердила дифференцированные розничные тарифы на электроэнергию для промышленности в зависимости от энергопоставляющей компании. Так, установленные на апрель 2017 года тарифы для промпотребителей колеблются от 1329 грн за 1 МВт-ч до 2217,2 грн за 1 МВт-ч.

Заплатят все

Эксперты предупреждают, что для покрытия убытков от поставок электроэнергии в Молдову ДТЭК будет требовать для себя скидку, что приведет к росту тарифов для отечественных потребителей. О том, что процесс уже начался, говорит бывший член НКРЭКУ, эксперт в энергетической сфере Андрей Герус.

«Сейчас для нужд экспорта ДТЭК покупает электроэнергию по обычной оптовой рыночной цене… Желание получить льготную специальную цену для экспорта у ДТЭК было, но пока такое решение принято только Советом Оптового рынка. Чтобы оно вступило в силу, должно быть согласовано еще Антимонопольным комитетом и утверждено НКРЭКУ», - отметил эксперт, добавив, что данная скидка для холдинга будет профинансирована из кармана украинцев. Скорее всего, основная нагрузка ляжет на отечественную промышленность, а значит в очередной раз увеличится разница в тарифах между промпотребителями и населением. Ведь и сейчас промышленность несет большие убытки из-за этой разницы, и проигрывает конкуренцию в цене на конечную продукцию.

По данным НКРЭКУ, промышленность в 2016 году переплатила в своих тарифах за население колоссальную сумму – свыше 1,78 млрд долл.

Стоит отметить, что в начале 2015 года Нацкомиссия утвердила двухлетний график повышения тарифов на электроэнергию для населения. Главная цель - ликвидация злосчастного перекрестного субсидирования.

Последний этап повышения состоялся 1 марта 2017 года, тарифы для населения выросли до 90 коп./кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч в месяц и до 1,68 грн/кВт-ч при потреблении свыше 100 кВт-ч.

Между тем, несмотря на повышение тарифов для населения перекрестное субсидирование ликвидировать не удалось, так как параллельно НКРЭКУ поднимала тарифы и для промышленности.

А металлурги все ждут и ждут

Отечественные промышленники встретили новость о поставках электроэнергии в Молдову равнодушно, отметив только, что властям сначала необходимо было обратить внимание на тарифы внутри страны, которые значительно выше цены экспортируемой электроэнергии. Как результат - украинская металлургия, которая является крупнейшим потребителем электроэнергии, просто не может выдерживать конкуренцию на внешних рынках и приносить в страну валюту.

Исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов (УкрФА) Сергей Кудрявцев уверен, что, в первую очередь, необходимо значительно сократить перекрестное субсидирование, что позволит снизить тарифы для промышленников, и как следствие повысит конкурентоспособность отечественной экономики.

Кроме этого, уровень тарифов можно сократить за счет перехода на прямые договора между промышленными потребителями и генерацией. Тогда промышленники смогут напрямую покупать дешевую электроэнергию атомных станций.

«То, что хотела ассоциация, то, что хотели предприятия, - это внедрение прямых договоров с поставщиками электроэнергии… Это, в первую очередь, касается Запорожской и Днепропетровской областей, где находятся крупнейшие предприятия, так же там есть ДнепроГЭС, Запорожская АЭС. Поэтому мы пытались добиться, чтобы по прямым договорам получать оттуда электроэнергию, но законопроект (принятый в первом чтении в сентябре 2016 года «О рынке электрической энергии», который предусматривает введение более конкурентных отношений на рынке электрической энергии - УНИАН) построен таким образом, что если будут прямые договоры, то нас обяжут вначале покупать электроэнергию у тепловой генерации. А вы сами знаете, какая там цена», - подчеркнул Кудрявцев.

По его мнению, искать пути снижения стоимости электроэнергии необходимо и в самом принципе формирования тарифа. «То есть, если НКРЭКУ сформирует прозрачный тариф без учета интересов некоторых компаний, которые в этот тариф закладывают свои инвестиционные потери», - сказал он.

Кудрявцев считает, что защита крупных отечественных производителей должна быть в приоритете у руководства страны, однако этого нет.

«Это все в плоскости государственной политики. Последняя встреча металлургов с премьер-министром была в сентябре прошлого года. Нам предложили подписать меморандум, красиво, под телекамерами, по которому государство ничего на себя не берет, а промышленность берет социальные обязательства, обязательства молчания в части повышения тарифов и т.д., то есть ни одно пожелание промышленности не было учтено», - отметил Кудрявцев.

Итог отсутствия диалога властей с металлургами закономерен – падение производства, а заодно и валютной выручки. «К чему это привело – снижение объемов производства стали, ферросплавов, к потерям экспортных рынков нашими компаниями, а также сокращениям на предприятиях», - констатировал Кудрявцев.

Игорь Орел