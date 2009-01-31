Прокуратура готовит дело на ”Херсоноблэнерго”

Херсонская областная прокуратура внесет предписание на действия ОАО «Херсоноблэнерго» по отключению военных объектов на территории области и по результатам расследования обстоятельств отключений может возбудить уголовное дело в отношении руководства ОАО.

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Херсонской областной прокуратуры Федор Самойленко, сейчас прокуратура изучает обстоятельства отключений военных объектов в области – ракетного дивизиона ПВО и вертолетного полка.

По словам Ф.Самойленко, для осуществления таких действий ОАО «Херсоноблэнерго» должно было выполнить специальную процедуру, которая указана в украинском законодательстве относительно военных объектов. Такая процедура длится в течение трех месяцев, добавил он.

Если расследование подтвердит, что ОАО действовало вне пределов законной процедуры, то в отношении руководителя ОАО «Херсоноблэнерго» может быть возбуждено уголовное дело, потому что действия ОАО могли нанести ущерб обороноспособности и безопасности государства.

Сейчас, по данным областной прокуратуры, электроснабжение всех отключенных «Херсоноблэнерго» военных объектов возобновлено.

Как сообщалось, 29 января ОАО «Херсоноблэнерго» за долги обесточило ракетный дивизион в Цюрупинске и вертолетный полк в Белозерском районе Херсонской области.