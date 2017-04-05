В Украине остановятся еще две ТЭС

Государственная компания «Укрэнерго», оператор Объединенной энергосистемы страны (ОЭС), согласно плану намерена остановить Змиевскую ТЭС 6 апреля, а также после окончания отопительного сезона в регионе - Криворожскую ТЭС, ориентировочно 11 апреля.

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Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook и. о. главы «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук, комментируя остановку работы Трипольской ТЭС с целью накопления дефицитного угля антрацитовой группы для прохождения летнего максимума.

«Аналогичная ситуация имеет место на Змиевской ТЭС и Криворожской ТЭС, также работающих на угле антрацитовой группы. Эти станции также технологически готовы к прекращению генерации электроэнергии. С 6 апреля планируется остановка Змиевской ТЭС, ориентировочно с 11 апреля (после завершения отопительного сезона в регионе) - Криворожской ТЭС», - написал Ковальчук.

Он подчеркнул, что Трипольская ТЭС была остановлена не в экстренном порядке по приказу диспетчера, а в рабочем режиме в соответствии с графиком нагрузок энергосистемы.

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«Трипольская ТЭС решила прекратить производство электроэнергии вследствие низких запасов антрацитового угля на складах, и ситуация в энергосистеме позволяет это сделать. Отопительный сезон завершен, следовательно, станция может прекратить генерацию без ощутимых последствий для потребителей региона... Диспетчер «Укрэнерго», получив график с нулевой нагрузкой Трипольской ТЭС, дал стандартную команду на остановку энергоблоков станции», - сообщил и. о. главы «Укрэнерго».

Ковальчук отметил, что технологическая возможность остановки «антрацитовых» энергоблоков ТЭС после завершения отопительного сезона была разработана «Укрэнерго» совместно с генерирующими компаниями и Министерством энергетики и угольной промышленности по поручению вице-премьер-министра Украины Владимира Кистиона. «Мы тщательно просчитали все аспекты устойчивости энергосистемы, совместно с генерирующими компаниями разработали план безаварийного отключения энергоблоков, и сейчас полностью готовы к сценарию с «отключением» блоков, работающих на угле антрацитовой группы», - написал он.

Он сообщил, что Объединенная энергосистема Украины работает в устойчивом режиме, а ситуация полностью контролируется. Пиковые нагрузки покрываются за счет генерации блоков ТЭС, работающих на угле газовой группы, а также ГЭС и ГАЭС. «Запасы угля растут и на сегодняшний день составляют (вместе с ТЭЦ) 1,406 млн тонн для марки Г и 499 тыс. тонн антрацита», - отметил Ковальчук.

При этом он заверил, что в случае возникновения нештатной ситуации в ОЭС Украины энергоблоки будут оперативно включены в работу.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго» остановила работу Трипольской ТЭС с целью накопления дефицитного угля антрацитовой группы для прохождения летнего максимума. В тот же день энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова временно остановил работу Приднепровской ТЭС для накопления запасов угля.

Украина из-за боевых действий на востоке страны испытывает значительный дефицит угля, в первую очередь энергетического (антрацита), добыча которого сконцентрирована в Донецкой и Луганской областях, в районах, подконтрольных боевикам. Дефицит угля сказывается на работе электростанций, которые вынуждены снижать производственные мощности. Для стабильной работы энергосистемы ранее дефицитный антрацит импортировался из ЮАР.

Особо остро встал вопрос снабжения углем тепловой генерации после начала блокады поставок угольной продукции из зоны АТО в конце января 2017 года и решения СНБО от 15 марта 2017 года об остановке грузооборота с неконтролируемыми территориями, а также после того, как в середине марта энергохолдинг ДТЭК потерял контроль над своими подразделениями, которые работают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей - «ДТЭК Ровенькиантрацит», «ДТЭК Свердловантрацит» и «ДТЭК Комсомолец Донбасса».