Медведев не гарантирует, что газовый кризис не повторится

Президент РФ Дмитрий Медведев отказался гарантировать, что газовый кризис не повторится.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он сказал в интервью Болгарскому национальному телевидению.

«Что же касается гарантий, то я как Президент России никаких гарантий давать не буду. Гарантии должны дать те, кто на самом деле создал этот кризис. И лучшей гарантией было бы… проведение международных консультаций по недопущению подобных кризисов. Я бы не хотел, чтобы наши болгарские друзья и в дальнейшем зависели от политической ситуации в транзитном государстве», - сказал Д.Медведев, отвечая на вопрос, какие гарантии он может дать, что такой газовый кризис не повторился.

Президент России отметил, что за непоставку должны отвечать оба государства: транзитное государство и государство-поставщик, или компании из этих государств.

«Но в конечном счёте юридическая ответственность должна концентрироваться на стороне, которая реально виновата в неисполнении договора. Поэтому я думаю, что на будущее это в интересах всех (в интересах европейских государств как потребителей энергоносителей, в интересах Российской Федерации как надёжного поставщика) проведение широкомасштабных консультаций и подготовка новых соглашений на эту тему, потому что старые соглашения, к сожалению, оказались неэффективными. И при помощи той же самой Энергетической хартии не удаётся разрешить те проблемы, которые возникают», - подчеркнул Д.Медведев.

Кроме этого, на его взгляд, весьма актуальным является максимально быстрое продвижение новых энергетических путей.

«Я имею в виду и проект «Южный поток», и проект «Северный поток», потому что если мы сможем диверсифицировать поставки, Европа в значительно меньшей степени будет зависеть от причуд политического режима в том или ином государстве. Это реальная ситуация. Мы не сможем создать идеальную модель, но мы должны стремиться к тому, чтобы обеспечить надёжный международно-правовой режим контроля. И, как мне кажется, определённые шаги в этом направлении были сделаны. В этом смысле я вполне доволен и позицией Евросоюза, который всё-таки способствовал преодолению этого кризиса, и позицией наших партнёров», - добавил он.