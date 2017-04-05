"Энергоатом" в этом году начнет строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов на ХАЭС

Национальная атомная энергогенерирующая компания «Энергоатом» планирует в 2017 году начать строительство Комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов на Хмельницкой АЭС и продолжить строительство такого же комплекса на Запорожской АЭС.

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Об этом сообщает пресс-служба компании со ссылкой на президента компании Юрия Недашковского.

«В 2017 году «Энергоатом» планирует продолжить работу по сооружению Комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (КПТРВ) на Запорожской АЭС и начать строительство КПТРВ на Хмельницкой АЭС, что позволит сократить объемы накопления радиоактивных отходов на площадках станций», - сказал Недашковский.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабмин утвердил проекты Комплексов по переработке радиоактивных отходов, которые будут расположены на Запорожской и Хмельницкой АЭС.

Согласно информации пресс-службы «Энергоатома», стоимость строительства такого комплекса на Запорожской АЭС составляет 662,1 млн грн, а на Хмельницкой станции – 1,164 млрд грн. Введение в опытную эксплуатацию комплекса на ЗАЭС запланировано на этот год, а на ХАЭС – на 2021 год.

Данные комплексы будут иметь установки по извлечению радиоактивных отходов, установки по сортировке и дезактивации соответствующих материалов, а также установки по измерению активности, прессованию, фрагментации и сжиганию.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.