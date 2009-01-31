Польша выступает против строительства Nord Stream

Польша не изменила своей позиции в вопросе строительства Nord Stream и по-прежнему выступает против сооружения газопровода по дну Балтийского моря, заявил в пятницу вице-премьер правительства Польши Вальдемар Павляк. Об этом сообщает РИА Новости.

В поддержку строительства Nord Stream в четверг выступила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Вести газопровод по дну (Балтийского) моря опасно для окружающей среды. Мы настаиваем на проекте Amber, который предполагает сооружение газопровода из России в Европу через территорию Эстонии, Латвии, Литвы и Польши", - сказал Павляк на конференции по энергетике в Остраве (Чехия).

По его мнению, строительство Nord Stream потребует огромных финансовых затрат. В тоже время проект Amber может оказаться на 30-40% дешевле, считает Павляк.

Газопровод "Северный поток" соединит газовые месторождения России со странами Евросоюза через акваторию Балтийского моря от российского Выборга до германского Грайфсвальда. Первую нитку протяженностью около 1200 километров с пропускной способностью 27,5 миллиарда кубометров газа в год планируется начать строить в июле 2009 года и вести в эксплуатацию в конце 2010 года. Строительство второй нитки "Северного потока" к 2012 году приведет к увеличению его пропускной способности до 55 миллиардов кубометров.

Акционерами компании-оператора проекта Nord Stream AG являются российский "Газпром" - 51%, германские Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas - по 20%, а также нидерландская Gasunie - 9%.