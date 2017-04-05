Кабмин утвердил проекты комплексов по переработке радиоактивных отходов на Запорожской и Хмельницкой АЭС

Кабинет министров Украины утвердил проекты комплексов по переработке радиоактивных отходов, которые будут расположены на Запорожской и Хмельницкой АЭС, входящих в состав Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом». Данное решение было принято на очередном заседании правительства.

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«На рассмотрение выносится вопрос об утверждении проекта «Запорожская АЭС. Создание комплекса по переработке радиоактивных отходов», разработанного министерством с целью решения вопроса по созданию инфраструктуры по переработке радиоактивных отходов. Принятие этого проекта позволит завершить строительство комплекса по переработке радиоактивных отходов на Запорожской АЭС», - представила проект данного решения первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Галина Карп.

Также было принято решение о создании аналогичного комплекса на территории Хмельницкой АЭС. Для строительства обоих комплексов, по требованию Министерства экологии и природных ресурсов, будет дополнительно проведена экологическая экспертиза данных проектов.

На этом же заседании был утвержден проект строительства открытого распределительного устройства напряжением 750 кВ на Запорожской АЭС для последующего подключения к подстанции «Каховская».

Согласно информации пресс-службы «Энергоатома», стоимость строительства комплекса по переработке радиоактивных отходов на Запорожской АЭС составляет 662,1 млн грн, а на Хмельницкой станции – 1,164 млрд грн. Введение в опытную эксплуатацию комплекса на ЗАЭС запланировано на этот год, а на ХАЭС – на 2021 год.

Данные комплексы будут иметь установки по извлечению радиоактивных отходов, установки по сортировке и дезактивации соответствующих материалов, а также установки по измерению активности, прессованию, фрагментации и сжиганию.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года сообщалось, что госкомпания-оператор объединенной энергосистемы «Укрэнерго» планирует завершить строительство и ввод в эксплуатацию линий электропередач от Запорожской АЭС к подстанции «Каховская», самой подстанции, а также линий от «Каховской» к распределительным сетям общей стоимостью 200 млн евро в третьем квартале 2017 года.

По словам министра энергетики Игоря Насалика, данный проект позволит выдавать максимальную мощность Запорожкой АЭС в энергосистему и будет способствовать снижению потребления тепловой генерацией дефицитного угля антрацитовой группы на 2 млн тонн в год.

По данным пресс-службы «Энергоатома», 18 февраля 2017 года атомная генерация произвела рекордное количество электроэнергии за последние 13 лет – 302,9 млн кВт-ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.