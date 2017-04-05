Синхронизация украинской энергосистемы с системой ЕС значительно увеличит экспортные возможности страны – "Энергоатом"

Полная синхронизация украинской энергосистемы с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E увеличит возможности Украины по экспорту электроэнергии в страны ЕС - до 4 ГВт электрической мощности.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной атомной энергогенерирующей компании «Энергоатом», ссылаясь на слова президента компании Юрия Недашковского.

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«Дальнейшая полная синхронизация объединенной энергосистемы Украины с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E увеличит экспортные возможности Украины в направлении ЕС до 4000 МВт», - сказал Недашковский.

Также он отметил, что проект «Энергоатома» по экспорту электроэнергии в Европу - «Энергетический мост «Украина - ЕС», предусматривающий восстановление работоспособности воздушной линии напряжением 750 кВ «Хмельницкая АЭС - Жешув», позволит создать «энергетическое кольцо» Жешув (Польша) - ХАЭС - Альбертирша (Венгрия).

«Таким образом будет обеспечена транзитная передача электрической мощности 1300 МВт между различными регионами Европы - от Германии, Польши через Украину в Венгрию, Румынию и стран балканского региона», - добавил он.

По информации главы «Энергоатома», за счет подключения второго энергоблока Хмельницкой АЭС к Бурштынскому энергоострову (региону Бурштынской ТЭС, который отсоединён от объединенной энергосистемы Украины), возможность экспорта электрической мощности из Украины в страны Европы увеличится до 1550 МВт с перспективой роста до 2550 МВт.

Комментируя вопрос цены, по которой «Энергоатом» будет экспортировать электроэнергию, Недашковский отметил, что она будет значительно выше, чем тариф, по которому компания поставляет электроэнергию на рынок Украины.

Как сообщал УНИАН, 2 марта Недашковский заявил, что «Энергоатом» планирует в 2019 году начать экспортировать электроэнергию, произведенную на втором блоке Хмельницкой АЭС, в энергосистему стран ЕС, в частности, Польши и Венгрии в рамках проекта «Энергетический мост «Украина - ЕС». Начав экспорт в ЕС, «Энергоатом» сможет использовать экспортный механизм в качестве залога для получения кредита от европейских банков для завершения строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Для безопасной работы ХАЭС компания опережающими темпами построит новые трансформаторы на площадке третьего энергоблока ХАЭС. Стоимость реализации проекта по экспорту электроэнергии – это 55 млн евро.

В конце марта Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг повысила тариф на отпуск электрической энергии для «Энергоатома» с 1 апреля 2017 года на 3% - до 48 коп./кВт-ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 55% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.