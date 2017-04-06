Цены на нефть установились выше $54 за баррель

Цены на нефть немного снизились утром в четверг на фоне роста запасов в США, однако трейдеры отметили, что баланс на других рынках начинает восстанавливаться.

Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,37 процента до $54,16 за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $50,93 за баррель, на 0,43 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 31 марта, на 1,6 миллиона баррелей до 535,54 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 0,4 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.

Добыча нефти в США увеличилась более чем на 9 процентов с середины 2016 года до 9,2 миллиона баррелей в сутки, в результате чего экспорт сырья из страны вырос до рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки.

Львиная доля поставок нефти из США приходится на Азию, где, по словам трейдеров, баланс постепенно восстанавливается благодаря сокращению добычи ОПЕК+.

Организация крупнейших нефтеэкспортеров ОПЕК и одиннадцать не входящих в картель государств, включая Россию, в декабре 2016 года договорились снизить производство в течение первого полугодия суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки ради снижения избытка на мировом рынке и поддержания цен на сырье.