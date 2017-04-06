Саудовская Аравия удвоила скидку на нефть - СМИ

Саудовская Аравия второй месяц подряд снижает отпускные цены на основные сорта своей нефти, сообщает Росбалт со ссылкой на прайс-лист государственной нефтяной компании королевства Saudi Aramco.

"На ключевом для саудитов азиатском рынке скидки на нефть решено увеличить вдвое. Самый продаваемый саудовский сорт Arab Light, цену которого Saudi Aramco уже снизила на 30 центов месяц назад, подешевеет еще на столько же", - говорится в сообщении.

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"Физический рынок очень слабый. Почти все сорта приходится продавать дешевле их официальных цен", - отметил источник Reuters в отрасли. По словам другого трейдера, работающего с Saudi Aramco, у саудитов возникли проблемы с продажами в Азии, куда в 2017 году впервые начала поступать сланцевая нефть из США.

Майские партии будут продаваться в Азии с дисконтом в 45 центов к цене бенчмарка Oman/Dubai, или почти на доллар дешевле, чем год назад. Скидки на Extra Light и Super Light в мае вырастут на 35 и 20 центов соответственно. По сравнению с февралем эти сверхлегкие сорта будут стоить уже на 1,1 доллара и 55 центов дешевле соответственно.

Для клиентов в ЕС саудовская нефть подешевеет еще сильнее. В Западной Европе скидки, составившие 45-60 центов месяц назад, решено увеличить еще на 70 центов для Arab Extra Light, на 45 центов — для Arab Light и на 45-50 центов для тяжелых марок.

Максимально выгодные условия будут предложены покупателям в Средиземноморье, где сверхлегкая нефть подешевеет на 1,05 доллара, а остальные сорта - на 50-70 центов.

Новые скидки от Saudi Aramco не стали сюрпризом для рынка - снижения цен ожидали большинство нефтетрейдеров, опрошенных Reuters.

Попытка поднять цены на нефть сокращением добычи, затеянная саудитами и ОПЕК, в конечном итоге может вылиться в новую ценовую войну: чтобы остановить потерю доли на рынке, им приходится снижать цены, объясняет глава британской консалтинговой компании Crystol Energу Кароль Нахле.

Другой путь - увеличить поставки на европейский рынок, который традиционно контролирует Россия, отмечает, со своей стороны, аналитик консалтинговой компании Emirates NBD Эдвард Белл. "Спрос на нефть на европейском рынке сейчас прилично растет. Так что Саудовской Аравии не помешает вытеснить оттуда немного русских баррелей", - заявил эксперт.