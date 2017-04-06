Рада отправила на повторное второе чтение законопроект о создании рынка электроэнергии

Верховная Рада Украины отправила на повторное второе чтение законопроект «О рынке электрической энергии», который предусматривает введение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе и на розничном, где конечный потребитель сможет выбирать поставщика электроэнергии.

За принятие соответствующего законопроекта №4493 во втором чтении проголосовали всего 211 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов. После чего 265 депутатов поддержали решение направить документ в комитет на доработку.

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«Данный законопроект внедряет рыночные отношения между всеми участниками рынка электроэнергии. Начиная от производства электроэнергии и заканчивая потребителем. Потребитель получает право субъекта рынка, тогда как сейчас он может получить только то, что ему предоставляет один поставщик – облэнерго, а цена определяется непрозрачно Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)», - сказал народный депутат, член парламентского комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса Лев Пидлисецкий, докладывая по данному законопроекту.

Он отметил, что данный законопроект уменьшает полномочия НКРЭКУ, оставляя за комиссией только сферу регулирования природных монополий (система передачи и распределения электроэнергии) «Все остальное будет рыночным: рыночная цена на электроэнергию и на другие услуги», - отметил Пидлисецкий.

При этом, перед голосованием было рассмотрено около 1000 поправок к законопроекту, однако ряд поправок, на которых настаивал профильный комитет, не были приняты. После чего Пидлисецкий предложил парламенту направить законопроект на доработку в комитет.

Как сообщал УНИАН, принятие закона «О рынке электроэнергии», является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро.

Этот законопроект отвечает требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона «О функционировании рынка электрической энергии Украины», который сегодня определяет организацию данного рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы «Укрэнерго».

Также данный закон предусматривает одновременное функционирование нескольких рынков.

Рынок двусторонних договоров – это рынок, на котором покупается электроэнергия по долгосрочным и двусторонним контрактам. Эти договоры напрямую заключают между собой производители (генерирующие компании) и потребителями электроэнергии.

Рынок «на сутки вперед» - это рынок купли-продажи объемов электроэнергии с периодом покрытия – следующие сутки, на котором все сделки согласовываются с оператором системы передачи. Эти сделки проводятся за день до периода покрытия.

Внутрисуточный рынок – рынок на котором осуществляется торговля электроэнергией в течение суток, после заключения всех контрактов на рынке «на сутки вперед».

Балансирующий рынок – это рынок на котором оператором системы передачи электроэнергии будут докупаться недостающие объемы электроэнергии для сбалансирования уровня производства и импорта с уровнем потребления. Данный рынок также предусматривает применение механизма для регулирования небалансов (невыполнения заявленного режима генерации компанией-производителем).

Рынок вспомогательных услуг – рынок, на котором энергокомпании смогут предоставлять (продавать) для оператора системы передачи вспомогательные услуги, для обеспечения стабильного энергоснабжения, например, для регулирования частоты тока.