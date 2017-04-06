Украина увеличила импорт нефти почти вдвое

Украина в январе-марте 2017 года импортировала сырой нефти и газового конденсата в денежном выражении на 82 млн долл., что в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

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Основные поставки нефти (82%) были осуществлены из Азербайджана – на сумму 67,1 млн долл., Казахстана (13,9%) – 11,4 млн долл., России (2,6%) – 2,1 млн долл., из других стран было поставлено сырья на 1,4 тыс. долл.

Также Украина в январе-марте 2017 года импортировала нефтепродуктов на 869,8 млн долл., что на 62,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно данным ведомства, импорт нефтепродуктов из Беларуси в денежном выражении составил 458,5 млн долл. (52,7% от расходов на импорт нефтепродуктов), из России – 209,4 млн долл. (24%), из Греции – 56,6 млн долл. (доля 6,5%). Из других стран за отчетный период было импортировано нефтепродуктов на 145 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, Украина в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличила импорт нефти и газового конденсата в денежном выражении на 58% – до 52 млн долл. Нефтепродуктов импортировали на 582 млн долл., что на 72% больше, чем за аналогичный период 2016 года.