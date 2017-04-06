Литва подключилась к борьбе Украины и Польши с "Северным потоком-2"

Литва поддерживает позицию Украины и Польши о нецелесообразности строительства второй нитки газопровода "Северный поток", по которому "голубое" топливо может транспортироваться из России в обход Украины в страны ЕС. Как передает пресс-служба правительства, об этом заявил глава правительства Литвы Саулюс Сквярнялис во время Украино-Балтийского форума глав правительств Литвы, Латвии и Украины.

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"Литва готова поддержать позицию Польши и Украины о нецелесообразности и политической окраске проекта строительства второй нитки газопровода Nord Stream-2, который лоббирует российский газовый монополист "Газпром", и приветствует намерение Украины оставаться ключевым транзитёром газа в Европу", - отметил Сквярнялис.

По его словам, Литва приняла решение поддержать польскую сторону в судебном деле, в котором оспаривается запуск проекта Nord Stream-2.

"Взамен мы также ищем новые пути для поставок сжиженного газа из Литвы - через наш терминал", - сообщил глава правительства Литвы.

Также он отметил важность для Украины продолжать реформы в секторе энергетики и повышать уровень конкуренции в отрасли.

"Мы ценим ваш опыт и готовы предложить помощь, в том числе в сфере синхронизации вашей энергосистемы с энергосистемой ЕС", сказал он, добавив, что Украина должна оставаться основным транзитным путем для российского газа в страны ЕС.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода "Северный поток-2".

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк отмечал, что, если Россия и некоторые западные компании построят "Северный поток-2", это лишит Украину 2 миллиардов долларов прибыли, Словакию – 0,8 миллиарда долларов, Польшу – 0,4 миллиарда долларов, а также лишит ЕС реальной энергетической независимости.

По оценкам председателя Национального нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также Коболев спрогнозировал, что реализация проекта "Северный поток-2" приведет к тому, что пункты вхождения российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить нужные объемы газа в восточные европейские регионы.

В начале ноября сообщалось о том, что совет директоров "Газпрома" на своем заседании принял решение о расторжении соглашения акционеров проекта "Северный поток-2". Также против этого газопровода высказалось антимонопольное ведомство Польши UOKiK, поскольку этот проект может привести к ограничению конкуренции на рынке газа.

Справка УНИАН. Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой "Северного потока".