Ривненский облсовет требует отменить, а не просто отсрочить абонплату на газ для населения

Депутаты собрались, чтобы проголосовать за обращение к Верховной Раде и Кабинету Министров Украины относительно решения Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, которым вводится ежемесячная абонплата за подключение к системе газоснабжения. Инициировали обращение три фракции в областном совете: УКРОП, «Свобода» и «Батькивщина». Поддержали его 38 из 39 депутатов, присутствовавших в сессионном зале.

«Из-за решения НКРЭКУ людям, у которых нет счетчика, придется платить больше. Наиболее ощутимой эта новация будет для жителей сельской местности. Ведь часто именно в селах газом пользуются сезонно, переходя зимой на дрова», – отметил депутат Ровенского областного совета от УКРОПа Леонид Назарчук.

Так, депутаты облсовета требуют отменить грабительское и необоснованное решение НКРЭКУ, которым вводится абонплата за подключение к системе газоснабжения, освободить членов Нацкомиссии, причастных к его принятию, и провести открытый конкурсный отбор на замещение должностей членов регулятора.

Кроме того, облсовет настаивает на отмене платы за присоединение электроустановок к электрическим сетям и на увеличении со 100 кВт/ч до 250 кВт/ч месячного объема потребления электроэнергии для населения (в том числе и в сельской местности в жилых домах, оборудованных кухонными электроплитами), которая оплачивается по минимальному тарифу.

Также в обращении депутаты просят правительство и Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обнародовать методики расчетов и обоснования действующих тарифов на услуги газоснабжения населению, рассмотреть возможность снижения цены на газ для потребителей.

От Генеральной прокуратуры и НАБУ депутаты требуют провести всестороннее расследование предполагаемого принятия незаконного решения должностными лицами НКРЭКУ .