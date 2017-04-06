Львовский горсовет требует от президента уволить председателя НКРЭКП из-за абонплаты за газ

Депутаты Львовского городского совета поддержали обращение к Президенту, Кабинету Министров, Верховной Раде Украины и Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, насчет отмены абонплаты за подключение к системе газоснабжения. Утверждение документа инициировал глава фракции УКРОП в городском совете Игорь Телишевский. За обращение проголосовали 49 депутатов.

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В документе, в частности, отмечается, что НКРЭКП, мотивируя свое решение якобы необходимостью повысить прозрачность тарифообразования и стимулировать граждан экономить газ, на самом деле в очередной раз позаботилась об интересах олигархов, которые фактически монополизировали обеспечение населения не только электричеством, но и газом. «Позволив Ринату Ахметову заработать на угольной формуле «Роттердам+», из-за которой украинцы переплатили около 10 млрд грн за электроэнергию, сейчас власть взялась приумножать состояние арестованного в Вене Дмитрия Фирташа. Именно он контролирует большинство газораспределительных предприятий – облгазов. Их общая выручка в этом году благодаря введению абонплаты должна вырасти до 24,15 миллиарда гривень», – говорится в тексте.

«Больше всего возмущает то, что эти «схемы» Нацкомиссии – абсолютно безнаказанны и, вероятно, санкционированы сверху. Недаром ротацию ее состава, назначенного указом главы государства, и замену главы президентского ставленника Дмитрия Вовка – всячески затягивают, нарушая сроки, отведенные законодательством, и игнорируя требования европейских партнеров», – отмечает УКРОПовец Игорь Телишевский.

Депутаты Львовского городского совета считают такие действия НКРЭКП и власти вредительскими. Требуют отменить соответствующие постановления Нацкомиссии, которыми вводится абонентская плата за газ с 1 апреля, и настаивают на проведении неотложной ротации состава регулятора и увольнении Дмитрия Вовка – председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.