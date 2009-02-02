Цены на нефть на NYMEX в пятницу умеренно повысились

Котировки фьючерсов на нефть в пятницу в Нью-Йорке завершили сессию с умеренным повышением. В начале сессии нефтяные фьючерсы подорожали на 2 доллара, однако усилившиеся опасения относительно американской экономики и ее влияния на спрос на нефть частично нивелировали этот рост, передает ПРАЙМ-ТАСС.

По итогам торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котировки мартовских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 24 цента до 41,68 доллара за баррель. Ранее, в пятницу, цены достигли максимума на уровне 43,44 доллара в ответ на данные, показавшие, что экономика США в конце прошлого года замедлилась не так сильно, как опасались наблюдатели. Тем не менее, более внимательный анализ данных показал, что радоваться особенно нечему, и цены снизились. Фьючерсам на нефтепродукты удалось удержать за собой завоеванные позиции в преддверии истечения срока февральских контрактов. Кроме того, поддержку ценам на нефтепродукты оказали опасения относительно возможности забастовки работников нефтеперерабатывающей промышленности США.

Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent на ICE выросли на 48 центов до 45,88 доллара за баррель.

В январе средняя цена нефтяных фьючерсов с ближайшим сроком исполнения на NYMEX составила 41,92 доллара за баррель, снизившись на 12 центов по сравнению с декабрем.